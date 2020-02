È incredibile giocare con lui, è speciale, è di sicuro il miglior giocatore degli ultimi 15 anni e per me di sempre. Giocare al suo fianco negli ultimi sei anni è stato fantastico

Ci sono davvero molti giocatori che per me vengono sottovalutati, Mourinho ha fatto anche il mio nome. Per me lo è anche Pjanic

Se mi piacerebbe giocare con lui? Certo, Cristiano Ronaldo è uno dei più grandi calciatori della storia. Guardarlo giocare è una cosa che ti diverte e tutti stanno vedendo che cosa sta facendo con la Juventus. Per me è tra i migliori di sempre

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

OK