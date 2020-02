In campo per la 24^ giornata di Serie A

di Redazione Fox Sports - 14/02/2020 14:52 | aggiornato 14/02/2020 14:57

Atalanta-Roma è la sfida della 24^ giornata di Serie A in programma sabato 15 dicembre alle 20.45. Scontro diretto per il quarto posto, con i padroni di casa reduci dalla vittoria esterna contro la Fiorentina, in vantaggio di tre lunghezze sui giallorossi, sconfitti nell'ultima di campionato a Bologna. La partita sarà visibile in diretta e in esclusiva su DAZN.

Gasperini non sembra intenzionato a risparmiare energie in vista dell'impegno di Champions League contro il Valencia, in campo dunque è di schierare la formazione titolare. Tutti a disposizione eccezion fatta per Sutalo. Freuler in vantaggio su Pasalic per un posto accanto a De Roon.

Per Fonseca, in difesa Bruno Peres (più che Santon a destra), Spinazzola in vantaggio su Kolarov a sinistra. Emergenza a centrocampo, Mancini, Fazio, Smalling sembra la soluzione più probabile. Pellegrini trequartista.

Le probabili formazioni di Atalanta-Roma: le scelte di Gasperini e Fonseca

Atalanta (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Castagne, De Roon, Freuler, Gosens; Gomez; Ilicic, D. Zapata. All. Gasperini.

Roma (4-1-4-1): Pau Lopez; Bruno Peres, Fazio, Smalling, Spinazzola; Mancini; Perez, Veretout, Lo. Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko. All. Fonseca.

Dove vedere Atalanta-Roma in TV e streaming

Atalanta-Roma sarà visibile in streaming e in esclusiva su DAZN: appuntamento per sabato 15 febbraio alle ore 20.45. La partita potrà essere visibile in TV anche sulla piattaforma SKY (DAZN1)