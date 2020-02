Cellino e Preziosi comandano questa speciale classifica. Da decifrare il cambio tra Ancelotti e Gattuso a Napoli, dove i risultati rimangono altalenanti.

di Andrea Bracco - 13/02/2020 12:21 | aggiornato 13/02/2020 12:26

Dodici esoneri in 23 giornate di campionato, record degli ultimi 5 anni. Dopo alcune stagioni di relativa calma, la Serie A torna a essere il torneo delle panchine che scottano. L'ultimo allenatore a saltare in ordine cronologico è Leonardo Semplici, cacciato dalla Spal dopo la brutta sconfitta in rimonta subita in casa dal Sassuolo. Semplici, che a Ferrara era stato il protagonista del doppio salto dalla C alla A, ha pagato per le troppe lacune di una rosa uscita indebolita dall'ultima sessione di mercato e, soprattutto, per i troppi infortuni che lo hanno privato di uomini chiave. Il suo posto è stato preso da Gigi Di Biagio, alla prima esperienza assoluta alla guida di una squadra di club.

Salvare la Spal sarà un compito ai limiti dell'impossibile, lo stesso che toccherà a Diego Lopez, neo allenatore del Brescia che, all'esordio, si è visto raggiungere nel recupero sull'1-1 dall'Udinese. Una prima amara per l'uruguayano, uno dei figli putativi di Massimo Cellino, autentico mattatore della classifica degli esoneri. Una volta tornato in Serie A, l'ex presidente del Cagliari ha deciso di rinverdire gli antichi fasti sardi, ricominciando a sbranare allenatori senza pietà. Dopo aver cacciato una prima volta Eugenio Corini, affidando la panchina a Fabio Grosso, si è visto costretto a richiamare il tecnico della promozione, per poi mandarlo nuovamente via.

Una media clamorosa, in controtendenza rispetto alle esigenze di una squadra che, proprio con Corini, ha mostrato le cose migliori al netto di alcune lacune non risolte in chiave di mercato. Sulla buona strada per emulare Cellino, però, pare esserci anche Enrico Preziosi: il numero uno del Genoa aveva cominciato la stagione con Aurelio Andreazzoli, proseguendola con Thiago Motta - arrivato sotto la Lanterna con l'etichetta di innovatore appiccicata addosso - e, in seguito, affidandosi a Davide Nicola, un altro ex giocatore del club, che conosce la piazza e sta provando a normalizzare una situazione abbastanza delicata.

Gennaro Gattuso, allenatore del Napoli: l'ex milanista è subentrato a Carlo Ancelotti, ma per ora i risultati alla guida dei partenopei sono stati abbastanza altalenanti

Serie A, record di cambi in panchina: Gattuso per Ancelotti ha fatto discutere

Tra i cambi di allenatore che hanno fatto più discutere c'è sicuramente quello tra Gennaro Gattuso e Carlo Ancelotti. Ringhio ha preso in mano il Napoli dopo che il rapporto tra Carletto, oggi all'Everton, e la squadra si era irrimediabilmente deteriorato. I risultati, per ora, rimangono altalenanti: Gattuso è stato capace di battere Juventus e Inter, ma anche di perdere in casa contro il Lecce, facendo storcere più volte la bocca ai tifosi partenopei. Anche il Milan, in avvio di campionato, ha rinunciato al progetto pensato in estate e affidato a Marco Giampaolo, durato giusto il tempo di dare modo a Boban e Maldini di prendere atto di alcune difficoltà oggettive, nate in particolar modo da una campagna acquisti incompleta.

Lo stesso discorso vale per Igor Tudor, Vincenzo Montella ed Eusebio Di Francesco, le cui esperienze sulle panchine di Udinese, Fiorentina e Sampdoria sono durate pochissimo tempo. Al posto di questi ultimi due sono stati scelti profili esperti come Beppe Iachini e Claudio Ranieri, chiaro segno di come le rispettive società abbiano capito che, almeno per quest'anno, andavano abbandonati qualsiasi tipo di sogni di gloria. Dopo un anno e mezzo, infine, è terminato anche il matrimonio tra Walter Mazzarri e il Torino: alla base della separazione parrebbero esserci motivi legati ai risultati scadenti, ma l'impressione è che si sia rotto irrimediabilmente qualcosa proprio con l'ambiente granata, passionale ma anche esigente.

Nonostante i tanti cambi già effettuati fino a oggi, l'impressione è che - prima di maggio - lo spazio per qualche esonero ci sia ancora. Detto che Cellino e Preziosi rimangono due bombe a orologeria, occorrerà capire quale impatto potrà avere Di Biagio sulla Spal e, soprattutto, se Iachini riuscirà a risollevare la Fiorentina nonostante gli ultimi deludenti risultati. Anche De Zerbi, viste le ultime dichiarazioni contro la società, potrebbe non essere più così saldo a Sassuolo, ma la sensazione - almeno qui - è che si possa tranquillamente arrivare a fine stagione. Poi, in mancanza di rinnovo, le due parti in causa si saluteranno.