Pareggiando il derby alla 24° giornata, i bianconeri persero immediatamente la testa della classifica in favore dell'Inter, che battendo Udinese e Milan ottenne il primo posto solitario fino al 2-2 dello scontro diretto con la Juventus. La Roma superò 5-1 la Lazio e affiancò i nerazzurri fino alla sfida di San Siro del 28° turno, quando la formazione di Cuper sconfisse per 3-1 i giallorossi reduci da ventiquattro risultati utili consecutivi.

Dando uno sguardo ai sette precedenti, solo in due di questi una squadra che non era al primo posto dopo ventitré giornate è riuscita a vincere il campionato. Una statistica che sorride a Inter e Juventus piuttosto che alla Lazio , desiderosa dal canto suo di ripetere le gesta di Valencia e Lione.

Nell'era dei tre punti a vittoria, prendendo in considerazione i cinque maggiori campionati europei, era capitato soltanto altre sette volte che più di due squadre si trovassero così vicine dopo ventitré giornate . A riportarlo è Football Chart, che evidenzia come negli ultimi diciotto anni, tra i due casi firmati Serie A, solamente nella Liga 2013-14 e nella Ligue 1 2002-03 c'è stato un equilibrio simile. Nello specifico, nel campionato spagnolo di sei stagioni fa, Atletico Madrid, Real e Barcellona si trovavano tutte e tre a 57 punti, mentre in Francia l'Auxerre precedeva di una lunghezza il trio formato da Lione, Nizza e Marsiglia.

Due settimane più tardi i nerazzurri faranno visita alla Juventus in un altra partita “da sei punti”, mentre per la gara tra i campioni d'Italia e la Lazio ci sarà da aspettare fino all'ultimo week-end di aprile, quando mancheranno cinque giornate al termine del campionato.

Inter e Juventus 54, Lazio 53. L'attuale podio della Serie A mostra il sottile equilibrio del nostro campionato, un torneo dall'esito incerto come non si vedeva precisamente da diciotto anni. Era infatti dalla stagione 2001-02 che si verificava una situazione simile. Anche allora, tre squadre nel giro di un punto dopo ventitré giornate: Juventus 47, Inter e Roma 46.

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

OK