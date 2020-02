Un tifoso dei biancoverdi, prima del match di Coppa di Scozia contro l'Airdrie, ha aggredito tre cavalli della Polizia ed è stato arrestato: oggi è stato condannato a 10 mesi di prigione.

di Redazione Fox Sports - 13/02/2020 12:14 | aggiornato 13/02/2020 12:19

Lo scorso 19 gennaio il Celtic ha battuto 3-0 l'Airdrie (squadra che milita in Scottish League One, terzo livello del calcio scozzese) nel match valido per il quarto turno di Coppa di Scozia grazie alla doppietta di Scott Sinclair e al gol di Timothy Weah. Prima della gara giocata al Celtic Park ci sono stati momenti di tensione.

Un gruppo di sostenitori biancoverdi ha infatti iniziato a insultare le forze dell'ordine presenti sul posto. Uno in particolare, il 36enne Kevin McGuire, ha pensato bene di aggredire tre cavalli della polizia ed è ovviamente finito in manette ricevendo anche una squalifica dagli stadi del Regno Unito.

A distanza di settimane da quel giorno, quando uscì su cauzione, il Tribunale di Glasgow ha condannato McGuire a dieci mesi di prigione per aver provocato "sofferenze inutili a tre cavalli della polizia, aggredendo due agenti di polizia e agendo in modo minaccioso e offensivo". Non solo: dovrà anche scontare un'esclusione dagli stadi per altri cinque anni.