In occasione della presentazione di Ibanez, Villar e Perez il ds Petrachi rivendica il lavoro svolto: "Non sono sotto esame, la nuova proprietà voleva solo conoscere i piani. E Friedkin non è Paperon de' Paperoni."

di Simone Cola - 13/02/2020 12:34 | aggiornato 13/02/2020 12:40

Se c'è una squadra in questa Serie A 2019/2020 che a metà febbraio continua ad essere un vero e proprio enigma questa è la Roma: reduce da una stagione da dimenticare e capace di annullare il buon lavoro svolto negli anni precedenti, il club giallorosso è ripartito da Paulo Fonseca e Gianluca Petrachi, rispettivamente allenatore e direttore sportivo chiamati a ricostruire praticamente quasi da zero. I due lo hanno fatto bene, risultati alla mano: rispetto alle tiepide aspettative di una piazza delusa, anche arrabbiata con la proprietà americana per il modo in cui questa ha dato il benservito alle sue bandiere, i giallorossi sono stati capaci di mostrare un calcio il più delle volte piacevole e che ha permesso loro di restare costantemente in zona Champions League.

Un traguardo tutt'altro che scontato, visto il passato recente, che tuttavia è stato rimesso in discussione da una recente flessione e più in generale dalla sensazione che questa Roma sia sempre sul punto di compiere il definitivo salto di qualità senza però riuscirci mai. Infortuni e tensioni, limiti oggettivi e soggettivi, difficile individuare la causa di tutto, certo è che si tratta di un lavoro che spetta più che altro a mister Fonseca e al ds Petrachi, che a gennaio è intervenuto sul calciomercato - proprio mentre il presidente Pallotta definiva la cessione del club al magnate californiano Dan Friedkin - portando tre volti nuovi in rosa, uno per reparto: il difensore Ibanez, il centrocampista Villar e la punta Carles Perez.

Ed è proprio in occasione della presentazione dei tre nuovi acquisti invernali che Petrachi decide di togliersi più di un sassolino dalle scarpe, come riportato sull'edizione odierna del Corriere dello Sport: il direttore sportivo, arrivato la scorsa estate in modo controverso dal Torino, rivendica il buon lavoro svolto e rassicura tutti sulla sua permanenza anche con l'arrivo della nuova proprietà. Dopo aver difeso il progetto legato ai giovani passa inoltre all'attacco, sottolineando la situazione caotica trovata al suo arrivo nella Capitale e il fatto che il percorso iniziato con Pallotta proseguirà anche con Friedkin.

Roma, Petrachi sicuro: "Il progetto iniziato sei mesi fa andrà avanti anche con Friedkin"

Chi si immagina che il cambio di proprietà coinciderà con un cambiamento delle politiche societarie, insomma, può mettersi l'animo in pace: la Roma andrà avanti seguendo il solco tracciato a suo tempo, una crescita graduale che necessiterà giocoforza di tempo e pazienza.

Sono stato chiamato per risolvere i problemi che si erano venuti a creare negli anni precedenti, questo era il mio compito e non a caso ho affermato che questo sarebbe stato una sorta di "anno zero". Sto portando avanti il programma della società e credo che il lavoro svolto sia stato importante, sono andati via 20 giocatori e ne sono arrivati 14 nuovi, la squadra titolare è stata rinnovata per sei undicesimi. Non compriamo giocatori da 70 milioni, con quei soldi ne ho presi 7, e fino a poche settimane fa si parlava del nostro bel gioco e di un allenatore bravo. Adesso non è più così, ma ero preparato.

Le due sconfitte consecutive rimediate contro Sassuolo e Bologna hanno fatto male e complicato la corsa verso la Champions League, al punto che si è detto di un futuro di Petrachi in bilico e di una nuova proprietà che avrebbe voluto incontrarlo per discuterne.

Sono scomodo, ma ho la schiena dritta e non amo calunnie e falsità. Non è vero che Dzeko mi ha bacchettato, non si sarebbe mai permesso. Non ho alcun problema con Fonseca, ma se la squadra gioca male intervengo per dire la mia dato che rappresento la società. All'intervallo con il Sassuolo, sotto 3-0, sono entrato negli spogliatoi e ho detto ai giocatori che la prestazione era vergognosa, poi è entrato l'allenatore e mi sono messo in disparte ad ascoltare. Ho tutto il diritto di dire quello che penso e lo farò finché resterò qui.

Proprio sulla sua permanenza anche con la nuova proprietà Petrachi mette le cose in chiaro.

Un cambio di proprietà crea scompensi e problematiche, lo sanno tutti e non è stato facile lavorare nel mercato di gennaio vista la situazione. Ma l'eventuale nuova società non mi ha convocato per discutere del mio futuro, bensì per parlare di quello del club: volevano sapere quali sarebbero state le possibili spese future, ho detto la mia sul progetto e sugli investimenti necessari. Questo è un gruppo giovane e nuovo, ha bisogno di tempo, nonostante le difficoltà ha sempre saputo reagire e per questo mi ci sono identificato.

Adesso è il momento di pensare a sabato sera, alla trasferta di Bergamo sul campo dell'Atalanta che ha sorpassato i giallorossi e che vincendo lo scontro diretto potrebbe scappare a meno sei.

È un momento sicuramente difficile, forse dopo il derby abbiamo perso umiltà, volando troppo alto. E questa è una squadra che se gioca con umiltà e determinazione può mettere in difficoltà chiunque, altrimenti fa fatica.

Stoccata anche per Sabatini, ds del Bologna che nel caso di Ibanez - conteso tra rossoblù e giallorossi e poi finito a questi ultimi - aveva parlato di soldi, e chiusura su Friedkin e sulla Roma del futuro.

Le parole di Sabatini sono irrispettose, Ibanez ha scelto il progetto e prenderà gli stessi soldi che avrebbe preso a Bologna. Nessuno può mettere in dubbio i suoi valori morali. Friedkin? Non è che arriva Paperon de' Paperoni e compra chissà quali nomi. Il progetto iniziato sei mesi fa andrà avanti anche con la nuova proprietà.

Le parole di Petrachi, riportare a Friedkin, non sarebbero state gradite da quello che si appresta a diventare il nuovo presidente del club giallorosso. Questo almeno quello che racconta ancora il Corriere dello Sport, che spiega come in realtà il futuro del club giallorosso potrebbe cambiare radicalmente in caso di mancata qualificazione alla Champions League. Dovesse essere così, infatti, servirebbero investimenti pari a circa 150 milioni per rifondare la squadra e non è detto che questo compito verrebbe affidato all'attuale direttore sportivo. È proprio il caso di dirlo, allora: in questo finale di stagione in tanti alla Roma si giocano il futuro.