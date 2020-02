Perin: "La Juve non è in crisi. Vedrete quando le partite peseranno..."

Le parole del portiere del Genoa sul momento dei bianconeri e non solo.

di Redazione Fox Sports - 13/02/2020 12:44 | aggiornato 13/02/2020 15:49

Il portiere del Genoa Mattia Perin ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Sky Sport dal centro sportivo di Pegli che è stato appena rinnovato. Il classe 1992 ha esordito parlando del momento del Grifone:

Sicuramente c'è stata la reazione, abbiamo preso punti su campi difficili per poi vincere in casa contro una squadra come il Cagliari. Abbiamo bisogno di questi risultati: non ci mancano le qualità, ma quando sono arrivato qui ho sentito che mancava un po' di fiducia. Ora riusciamo a esprimere meglio le nostre capacità, siamo un gruppo importante che deve continuare a lavorare come ci dice il mister. Nicola è molto meticoloso e ci trasmette tanta energia. Dobbiamo tirarci fuori da questa situazione il prima possibile, o altrimenti essere pronti a lottare fino alla fine per raggiungere il nostro obiettivo. Sappiamo che ci sono tante squadre che possono rientrare nella lotta salvezza, ma guardiamo solo al Genoa, a quello che siamo e a quello che serve per cercare di migliorare i punti deboli attraverso il lavoro sul campo. Sappiamo che se facciamo bene il nostro lavoro e portiamo punti importanti a casa abbiamo il futuro nelle nostre mani.

Sul suo ritorno al Genoa:

Anche se sono stato via un anno e mezzo ho ritrovato quasi tutte le persone che mi vogliono bene e che qui mi hanno visto crescere. Quello che ho visto cambiato è davvero il centro sportivo: ora comincia ad essere di primissimo livello, c'è anche la palestra nuova, e per questo bisogna ringraziare la società. Mentre sappiamo che i tifosi sono dalla nostra parte e ci sosterranno fino all'ultimo minuto dell'ultima giornata. Dobbiamo tornare a fare punti a Marassi, perché sappiamo che qui possiamo fare la differenza sfruttando la carica del nostro pubblico

Sulla Juventus:

La stagione è lunga e all'interno della sua gestione ci possono essere momenti di calo. Ma non vedo nulla di preoccupante: sono giocatori top al mondo, con uno spessore tecnico e umano davvero di un altro livello. Sapranno sicuramente uscire da una situazione che sembra complicata ma non lo è. Questi ragazzi sono abituati ad andare forte non solo in discesa ma anche se la strada diventa in salita. E quando le partite cominceranno davvero a pesare davvero riusciranno a fare la differenza

Sul suo ruolo all'interno del Genoa: