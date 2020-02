Paratici: "Su Sarri idee chiare, CR7 resta. Dybala? Speriamo sia il nostro Messi"

Prima della della semifinale d'andata di Coppa Italia contro il Milan, ha parlato così a Rai Sport il direttore sportivo della Juventus Fabio Paratici:

Siamo a un punto della stagione in cui si è lavorato per giocarci questo tipo di partite. Siamo primi in campionato e presenti nelle due coppe. Le porte sono tutte aperte, speriamo di arrivare fino alla fine. Il futuro di Sarri? Abbiamo idee precise, il cammino va al di là di una partita fatta meglio o meno. Questo è il mio decimo anno di Juventus, siamo sempre riusciti a cambiare cicli e continuare ad essere vincenti e competitivi. La stessa cosa quest'anno, siamo in linea con le aspettative. Non puoi cambiare dieci giocatori, noi ne abbiamo di grande livello. In estate abbiamo preso due dei giovani migliori al mondo nei loro ruoli, de Ligt e Demiral. Ramsey era titolare all'Arsenal, idem Rabiot nel PSG. Siamo contenti, e siamo in sintonia con il mister