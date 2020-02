Le parole del tecnico rossonero prima della semifinale d'andata di Coppa Italia contro la Juventus.

Prima della semifinale d'andata di Coppa Italia contro la Juventus, ha parlato così a Milan TV il tecnico dei rossoneri Stefano Pioli:

Sarebbe troppo facile pensare e ripartire solamente dal primo tempo del derby. Dentro la partita abbiamo dimostrato tante cose positive, abbiamo dimostrato secondo me che ci stiamo avvicinando al livello di squadre molto importanti e forti, questo ci deve dare fiducia e consapevolezza nei nostri mezzi, ma dobbiamo aver capito che in certe partite, a certi livelli, non si può mai mollare la presa. Da questa partita purtroppo siamo usciti con le ossa rotte: tutti noi volevamo finisse diversamente per la nostra classifica, per il nostro momento e per i nostri tifosi. Dobbiamo però imparare da questa situazione e fare una prestazione ancora più continua e determinata per tutti i 90 minuti in Coppa Italia contro la Juve

Pioli ha proseguito così:

Sicuramente sì, perché ci sono situazioni dove l'attenzione, la comunicazione e l'intensità devono essere ai massimi livelli. Noi abbiamo fatto l'errore di essere più attenti e intensi quando la palla era lontana dalla nostra area e un po' meno quando si avvicinava alla nostra area e questi sono errori che abbiamo pagato. Sono esperienze che dobbiamo assolutamente mettere dentro il nostro bagaglio e cercare di fare sempre meglio perché abbiamo ancora tanti obiettivi e chiaramente la sfida di Coppa Italia è un obiettivo importante in questo momento. E dobbiamo fare bene. Anche nel derby non abbiamo giocato fuori casa, questo fa sì che il rimpianto sia ancora più grande ma dobbiamo assolutamente svoltare subito e dimostrare che, anche da una partita dove abbiamo fatto tante cose positive e altre meno, abbiamo imparato la lezione. Arrivare in finale di Coppa Italia sarebbe un risultato importante, siamo preparati per affrontare bene la gara contro la Juventus

Sulla Juventus: