A margine della semifinale d'andata di Coppa Italia tra Milan e Juventus, ha parlato così il direttore sportivo dei rossoneri Zlatan Ibrahimovic:

La Coppa Italia è una competizione che ci interessa e non solo perché garantisce una qualificazione in Europa, teniamo molto a questo trofeo. Vogliamo la finale, sappiamo che questa semifinale si gioca in due atti e dobbiamo fare una buona prestazione, in linea con quella del derby ma con un risultato diverso. Anche il campionato, comunque, è ancora molto lungo. Siamo in rimonta e vogliamo proseguire così