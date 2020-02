Il Milan esce dalla semifinale d'andata di Coppa Italia con la consapevolezza di aver disputato una grande partita. E il rammarico di non averla portata a casa. Cristiano Ronaldo riprende Rebic al 91' e fa 1-1, strozzando in gola l'urlo di gioia dei rossoneri. Che protestano per il rigore assegnato ai bianconeri a tempo scaduto. Stefano Pioli, intervenuto nel post-partita di Rai Sport, ha commentato così la prestazione e gli episodi:

Sul rigore dell'1-1, Pioli la pensa così:

Sono arrabbiato. All'inizio dell'azione del rigore c'era un fallo su Ibrahimovic vicino all'area della Juventus, quindi il gioco si sarebbe dovuto già interrompere in quel momento. Poi mi ricordo che alla riunione con gli arbitri avevamo commentato un episodio simile avvenuto in Cagliari-Brescia, con Rizzoli che disse che non andava fischiato rigore. Calabria ha fatto la stessa cosa, quando si salta si usano le braccia. Io non ho la verità in tasca, ma sono confuso. Un giocatore non può scomparire: non capisco quando sia fallo e quando no, allora. Ronaldo non aveva neanche colpito bene la palla. Comunque sono contento della mia squadra, avevo chiesto il massimo e l'hanno dato. Sono orgoglioso dei ragazzi, un po' meno di altre cose.