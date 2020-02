Il nuovo attaccante dei Red Devils arrivato dalla Cina non può ancora lavorare nel centro sportivo di Carrington. Solskjaer: "Solo una misura precauzionale".

di Daniele Minuti - 13/02/2020 10:41 | aggiornato 13/02/2020 10:45

L'allerta mondiale attorno alla situazione Coronavirus comincia a toccare sempre più campi della società, dall'economia fino allo sport: dopo la notizia del rinvio del Gran Premio di Cina in Formula 1 per il rischio legato all'epidemia che sta facendo centinaia di morti, ora tocca all'operazione di calciomercato che ha portato Idion Ighalo al Manchester United.

Il colpo a sorpresa dei Red Devils, che hanno preso il giocatore dallo Shangai Shenua con la formula del prestito nell'ultimo giorno della sessione invernale, è stato messo momentaneamente "in pausa".

L'ex giocatore del Watford è stato ufficializzato un paio di settimane fa ma stando alle notizie riportate dal Mirror, è stata presa la decisione di non far allenare il centravanti assieme ai suoi nuovi compagni del Manchester United per il timore di un possibile contagio.

Il governo britannico impone di mettere sotto osservazione chiunque entri nel Regno Unito dopo essere stato sul territorio cinese nelle ultime due settimane. Ighalo ovviamente si trovava lì a gennaio, per questo motivo non può ancora lavorare con il resto della rosa agli ordini di Solskjaer.

I giocatori al momento sono in Spagna per un periodo di allenamento previsto nel programma dello staff e ovviamente il nuovo attaccante non li ha raggiunti: l'ex Udinese sta lavorando con un personal trainer a Manchester ma non a Carrington, il centro sportivo del Manchester United.

Di questa situazione, che al momento è legata puramente alla prudenza da usare in questo caso visto che Ighalo non ha alcun sintomo, ha parlato proprio l'allenatore dei Red Devils dalla Spagna.

Si tratta solamente di precauzione, gli dispiace perché vorrebbe conoscere i suoi compagni ma non vogliamo correre rischi. È a Manchester perché non eravamo sicuri potesse rientrare dopo aver lasciato nuovamente l'Inghilterra.

In ogni caso Ighalo si unirà presto al resto del gruppo e, a meno di sconvolgimenti dell'ultimo minuto, dovrebbe essere disponibile per la partita di lunedì 17 febbraio fra il Manchester United e il Chelsea.