Il tecnico del Manchester City Pep Guardiola ha rilasciato un'intervista a Bianca Westwood per Sky Sports UK in cui ha esordito così:

Pep Ha proseguito così:

Voglio vincere la Champions? Certo, sogno e mi godrò le partite con il Real (andata il 26 febbraio e ritorno il 17 marzo, ndr) per vedere cosa posso fare. Le due settimane precedenti alla sfida saranno le più belle della mia vita professionale, perché voglio studiare come batterli. E se non li batteremo, allora il proprietario, o il direttore sportivo, arriveranno e mi diranno: "Non è abbastanza, vogliamo la Champions". E poi mi licenzieranno. E allora io risponderò: "Ok, grazie. È stato un piacere"

Poi ha concluso:

Noi vogliamo sempre fare il massimo, ma non si può assicurare ogni anno di vincere tutti i titoli in patria, come non si può assicurare di riuscire a vincere la Champions League. Mi piacerebbe tanto garantirlo, ma non sono bravo abbastanza. Io il migliore al mondo? Cosa vuol dire essere il migliore allenatore del mondo? Non mi sono mai sentito il migliore, nemmeno quando al Barcellona ho vinto sei titoli di fila e un Triplete. Ho vinto perché ho sempre avuto giocatori straordinari in grandi club. Ci sono grandi allenatori che non hanno questi giocatori e non allenano in grandi club. Io sono un bravo allenatore, ma non il migliore. Datemi una squadra che non sia il Manchester City e non vincerò