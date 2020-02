I Reds vogliono portare la capienza dello stadio dagli attuali 54mila ai futuri 61mila. Il tutto, appena in tempo per la stagione 2022/2023.

di Antonio Gargano - 13/02/2020 11:32 | aggiornato 13/02/2020 11:37

Con una squadra che ha ben poche modifiche da effettuare nel breve termine, l'attenzione del Liverpool si concentra sulle strutture. La nuova idea dei Reds, che ha preso piede già da qualche settimana, sembra potersi concretizzare in queste ore: il club del Merseyside ha progettato l'ampliamento di Anfield, con un aumento della capienza nel giro di 2 anni al massimo.

L'obiettivo della Fenway Sports Group, holding che gestisce la squadra e lo stadio in cui gioca, è quello di portare il numero di spettatori dagli attuali 54mila ai futuri 61mila, con un ampliamento che riguarderà la Anfield Road End. In questo modo, Anfield diventerebbe il quarto stadio di calcio inglese per capienza dopo Wembley, Old Trafford e il Tottenham Hotspur Stadium, scavalcando così il London Stadium, Emirates ed Etihad.

Stando al progetto di lavoro ipotizzato in queste ore, si punta a cominciare le operazioni di restyling entro la fine del 2020, in modo da concludere il tutto nel giro di poco più di un anno. Se non ci saranno intoppi e l'amministrazione locale sposerà la causa del club, il Liverpool potrebbe usufruire del nuovo Anfield a partire dalla stagione 2022/2023. Il costo della ristrutturazione dovrebbe aggirarsi intorno ai 60 milioni di sterline.

Il primo progetto era stato elaborato tra novembre e dicembre, ma fin da subito non aveva trovato un riscontro positivo. Il club aveva proposto di chiudere al traffico Anfield Road, la strada che costeggia la tribuna centrale dello stadio, in modo da mettere in sicurezza la zona e disporre di spazio extra per la ristrutturazione. In questo modo, sarebbe rimasto soltanto un tratto di strada disponibile per i pedoni.

L'opposizione dei residenti in virtù dei rischi legati al traffico e alla congestione della strada ha imposto al Liverpool di ridisegnare il suo piano d'azione: la strada verrà lasciata aperta a tutti i veicoli, ma con una deviazione che permetterà di aggirare l'area cantierizzata a ridosso della struttura.

Con il completamento del progetto dopo aver consultato i residenti, il Liverpool sottoporrà il suo piano d'azione all'amministrazione locale, che discuterà la formale richiesta di pianificazione nel prossimo City Council. Nel frattempo, i Reds stanno continuando le consultazioni pubbliche per garantire una sinergia tra i piani del club e le esigenze dei cittadini: la prima consultazione, effettuata a novembre, ha raccolto oltre 800 proposte. La seconda è attualmente in corso e si concluderà nelle ore precedenti al match del 24 febbraio contro il West Ham: la sfida di fine febbraio servirà come punto di raccolta per le ultime idee fornite dai residenti.

Soddisfazione per Andy Hughes, Chief Operating Officer del club, che ha mostrato l'apertura del Liverpool nei confronti dei cittadini:

L'aggiornamento di questi piani confermano che abbiamo ascoltato i residenti e loro stessi hanno ascoltato noi. In qualità di Chief Operating Officer del Liverpool, è mia premura ringraziare vivamente tutti coloro che hanno espresso la propria opinione a riguardo, dimostrando un vivo interesse per una realtà che è parte integrante di questa città. Grazie alle loro proposte, abbiamo trovato un piano alternativo che renderà ugualmente fruibile Anfield Road, in linea con i nostri programmi.

Per il Liverpool si apre quindi una fase burocratica che lo vedrà lavorare a stretto contatto con l'amministrazione locale, in modo da ottenere l'autorizzazione per le ristrutturazioni entro la fine del 2020. Tra 2 anni, Anfield potrà disporre di 7mila seggiolini in più e rendere ancor più magica l'atmosfera all'interno dello stadio.