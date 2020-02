Italia, Mancini: "Speriamo che agli Europei ci sottovalutino..."

Ha giocatori validi e sta migliorando anno dopo anno. Non sono dell’idea che in ogni stagione si debbano vendere i giocatori per cercarne altri. Devono ripartire dal primo tempo giocato contro l’Inter. Ibrahimovic è un grande campione. Ha la sua età, ma quando gioca lo sa fare ancora molto bene. Credo che lui sia stato in assoluto uno dei giocatori più forti al mondo

Abbiamo parlato prima che lui andasse a giocare al Boca, in quel momento poteva esserci una possibilità. Vedremo quello che lui farà in futuro

Come finirà all’Europeo? Partendo con molta umiltà, a fari spenti, la Nazionale potrebbe andare lontano. Molto lontano. Le scelte sono ormai fatte, la rosa è quasi al completo. Non sono assolutamente preoccupato. La squadra è impostata, la considero solida. Tutti i miei calciatori sanno bene quello che devono fare. Spero che gli avversari ci sottovalutino, questo aspetto potrebbe essere un'arma a nostro favore. Nel frattempo dobbiamo cercare di migliorare e crescere: abbiamo ancora qualche mese per lavorare

