Il figlio di Pelè: "Papà è depresso, si vergogna a uscire di casa"

Dopo essersi operato all'anca, le condizioni di Pelè (79 anni) sono ancora molto precarie. La leggenda del Brasile fatica infatti a camminare e non esce praticamente mai di casa. Ne ha parlato così a Globo Esporte il figlio di O Rey, Edinho:

Mio padre è in imbarazzo, non vuole uscire in strada, farsi vedere, praticamente non lascia mai la casa. Ha questo problema di mobilità che finisce per provocargli una certa depressione. Lui è sempre stato una figura così imponente, e oggi non può più camminare correttamente. Ma va bene, a parte questo e i problemi dovuti all'età. Non può camminare normalmente, ma solo con il girello. È persino migliorato un po' rispetto all'uscita più recente (quando è apparso su una sedia a rotelle, ndr), ma ha ancora molte difficoltà a camminare. Per questo motivo ha perso la voglia di uscire di casa