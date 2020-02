Federer, il manager: "Salterà Madrid e Roma, ci sarà al Roland Garros"

No, Roger Federer non ci sarà agli Internazionali d'Italia nonostante le voci circolate nelle ultime ore. Ad annunciarlo è il manager del tennista svizzero, Tony Godsick, che su Twiiter ha smentito la partecipazione del suo assistito ai tornei di Madrid e Roma che inizieranno rispettivamente il 3 e il 10 maggio.

A meno di un clamoroso cambio di idea dell'ultimo minuto, l'unico torneo sulla terra rossa al quale prenderà parte re Roger sarà ovviamente il Roland Garros in programma da domenica 24 maggio a domenica 7 giugno 2020.

Lo scorso anno a Parigi Federer arrivò fino alle semifinali perdendo contro Nadal, poi vincitore del torneo grazie alla vittoria in finale contro Thiem. In questa stagione l'elvetico ha preso parte agli Australian Open perdendo contro Djokovic in semifinale.

Just got the confirmation from Tony Godsick that rumours are not true that @rogerfederer will play Masters-Tournaments in Rome and Madrid 2020. Probably only Roland Garros on clay