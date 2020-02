In dieci confronti, cinque vittorie e sei gol di CR7 contro un solo successo e tre reti di Ibra. Quattro i pareggi.

A più di quattro anni di distanza dall'ultima volta, Cristiano Ronaldo e Zlatan Ibrahimovic tornano ad affrontarsi. Lo faranno stasera, nell'andata della semifinale di Coppa Italia tra Milan e Juventus, in programma a San Siro alle 20.45. Due calciatori da 1.261 gol totali, come ricorda la Gazzetta dello Sport: 538 lo svedese, 723 CR7.

Due fuoriclasse che non si sono mai amati, complice un atteggiamento arrogante e da primedonne che unito alle qualità tecniche li ha portati al top. Ibra ha spesso punzecchiato l'asso portoghese, come quando definì il suo talento il frutto di un duro lavoro e non qualcosa di naturale come quello di Messi. O come quando disse che il vero Ronaldo era il Fenomeno e non il ragazzo cresciuto nello Sporting Lisbona.

Cristiano non ha mai replicato, preferendo parlare in campo. Cinque Palloni d'oro e cinque Champions League, trofei che mancano nella bacheca di Ibrahimovic. E anche quando si sono trovati davanti, spesso è stato il nativo di Funchal ad avere la meglio. In dieci confronti, cinque vittorie e sei gol di Ronaldo contro un successo e tre reti di Ibra, più quattro pareggi.

Cristiano Ronaldo contro Ibrahimovic: i precedenti

Tutto iniziò l'11 ottobre 2008, in un match di qualificazione al Mondiale in Sudafrica tra Svezia e Portogallo, terminato a reti inviolate: fu quella la prima volta in cui Cristiano Ronaldo e Ibrahimovic si trovarono l'uno contro l'altro. Anche se quattro anni prima i due si sfiorarono in un altro confronto tra le rispettive nazionali, precisamente in un'amichevole dell'aprile 2004, finita 2-2, nella quale Ibra uscì al 62' per far posto a Elmander e Ronaldo sostituì Figo appena un minuto dopo.

Nel 2009 il Manchester United di CR7 eliminò l'Inter agli ottavi di Champions League, battendo 2-0 i nerazzurri con le reti di Vidic e dello stesso Cristiano Ronaldo dopo lo 0-0 di San Siro. Lo svedese colpì una traversa e fallì una facile occasione nel finale, ma si riscattò otto mesi più tardi decidendo un Barcellona-Real Madrid pur avendo iniziato la gara dalla panchina. Il primo e unico Clásico giocato insieme dai due fuoriclasse, perché Ibrahimovic saltò per infortunio quello del girone di ritorno e poi venne ceduto al Milan.

Eppure Ibra e CR7 si trovarono di fronte anche nella stagione seguente, nel doppio confronto tra rossoneri e Real nel girone di Champions: 2-0 per gli spagnoli al Bernabeu, con gol di Ronaldo e Ozil e prestazione insufficiente di Zlatan; 2-2 a San Siro, con doppietta di Inzaghi e reti di Higuain e Pedro Leon, che raggiunse il pareggio al 94'.

Altra doppia sfida nel 2013, stavolta valida per l'accesso al Mondiale dell'anno dopo. Ibrahimovic deluse nella gara d'andata decisa da Ronaldo, siglando invece due gol nel match di ritorno. Peccato che il portoghese annullò la reazione del rivale con una tripletta, staccando il pass per il Brasile a scapito dello svedese.

E arriviamo così all'ultimo confronto prima di stasera. Champions League 2015-16: PSG e Real danno vita a uno scialbo 0-0 al Parco dei Principi, mentre in Spagna il fattore campo sorride ai Blancos, che vincono grazie a Nacho Fernandez.

CR7-Ibra: il bilancio

Di seguito, il bilancio degli scontri diretti tra Cristiano e Zlatan, dal quale esce fuori un dato molto interessante: dei sedici gol realizzati nelle dieci partite prese in esame, i due ne hanno segnati complessivamente nove. Una sfida nella sfida che renderà una classica come Milan-Juventus ancora più affascinante.