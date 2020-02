Manchester United, Ighalo "in quarantena" per l'allerta Coronavirus

Si dovrebbe tenere regolarmente. Le informazioni acquisite finora sul Vietnam dicono che la situazione è simile a quella del Regno Unito. Ci sono stati alcuni casi di contagio, ma non è un livello tale da riguardarci. Per ora il Gran Premio è confermato

Chi invece ha già agito è la Formula 1, che ha rinviato il Gran Premio di Shanghai del prossimo 19 aprile. Non è invece momentaneamente a rischio il GP del Vietnam del 5 aprile, come dichiarato dal Direttore generale del Circus Ross Brawn:

Per quanto riguarda il coronavirus circolano voci irresponsabili, ma vorrei chiarire che non stiamo pensando di posticipare o annullare i Giochi. Vorremmo coordinarci con il governo nazionale e agire in modo calmo

