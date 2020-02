Ospiti di una trasmissione tv, Gonzalez e Fuenzalida, suoi ex giocatori durante il periodo in cui allenava il Cile, hanno raccontato dello strano rituale a cui il tecnico argentino si è sottoposto dopo una gara andata male.

di Simone Cola - 13/02/2020 11:15 | aggiornato 13/02/2020 11:20

Considerato uno dei più grandi allenatori al mondo, una sorta di santone prestato al calcio, Marcelo Bielsa è da sempre rinominato El Loco, "il matto", per le idee tattiche visionarie che lo contraddistinguono e per le sue innumerevoli stravaganze. Nel corso della sua carriera il tecnico argentino ha spesso fatto parlare di se sia per i risultati raggiunti - tre campionati argentini vinti con Newell's Old Boys e Velez Sarsfield, un oro olimpico con l'Argentina ad Atene 2004 - sia per alcuni gesti clamorosi, come quello che lo vide protagonista un anno fa in Inghilterra.

Accortosi che il suo Leeds United aveva segnato un gol contro l'Aston Villa mentre un avversario era a terra, Bielsa ordinò ai propri giocatori di incassare immediatamente il gol del pari per riequilibrare quello che riteneva un torto fatto agli avversari, gesto di fair play che fu particolarmente apprezzato dagli appassionati inglesi e di tutto il mondo. In passato vicino alla panchina della Lazio - è stato di fatto il suo "gran rifiuto" a Lotito ad aprire la strada a Simone Inzaghi - El Loco ha sempre vissuto il calcio con enorme passione e a modo suo, fin da quando appena 25enne, appesi gli scarpini al chiodo, si arrampicava sugli alberi per studiare al meglio la disposizione tattica delle squadre, con diversi decenni di anticipo sui droni che oggi vengono utilizzati da tutti.

Maniaco del 3-3-1-3 e di un'idea di calcio offensivo che lo ha portato ad essere studiato con interesse anche da un grande come Pep Guardiola, nel corso della sua lunga carriera Marcelo Bielsa ha avuto una sola grande occasione - la guida dell'Argentina dal 1998 al 2004 - finendo per essere sottovalutato forse anche per i suoi modi eccentrici. Ai tanti già noti nella sua biografia bisogna adesso aggiungerne un altro, raccontato dai suoi ex calciatori nel Cile Mark Gonzalez e José Pedro Fuenzalida nel programma televisivo "Abrazo del Gol": dopo una sconfitta sarebbe sua abitudine stendersi su un tavolo per mezz'ora, assorto nei suoi pensieri e...completamente nudo.

Marcelo Bielsa, Loco non per caso: nudo su un tavolo dopo una sconfitta

Proprio così: fu dopo una sconfitta contro l'Ecuador che i due (Gonzalez si è ritirato, Fuenzalida a 34 anni gioca ancora in patria nell'Universidad) si accorsero dello strano rito con cui il loro allenatore reagiva a una gara andata male.

Bielsa entrò nello spogliatoio, era davvero molto caldo. Camminava su e giù e non parlava con nessuno. Quindi si recò in un altra stanza adiacente, e quando entrammo lo trovammo completamente nudo, sdraiato sul lettino dei massaggi come qualcuno che sta per subire un intervento chirurgico. E lì è rimasto per circa mezz'ora, completamente nudo.

A raccontare l'aneddoto è Mark Gonzalez, mentre Fuenzalida ne aggiunge un altro che in qualche maniera certifica il fatto che quello del nudismo di Bielsa non è stato un episodio isolato.

Contro l'Italia una volta abbiamo perso 1-0 pur avendo giocato molto bene e dopo aver sbagliato diverse occasioni da gol. Bielsa alla fine era furioso, litigò con il ct italiano ed entrò negli spogliatoi furioso. Quando lo abbiamo raggiunto lo abbiamo trovato intento a dare di matto, mentre camminava in cerchio togliendosi man mano i vestiti di dosso.

Attualmente ancora sulla panchina del Leeds United, dopo aver fallito la promozione in Premier League la scorsa stagione - sconfitto in semifinale dei playoff dal Derby County - Bielsa puntava a rifarsi in quella in corso. Qualcosa però potrebbe essere andato storto, dato che dopo un buon inizio la squadra ha avuto una flessione che come un anno fa potrebbe essere fatale. Nonostante il secondo posto in classifica la tifoseria è divisa sul santone argentino, da una parte idolatrato per la sua idea di calcio e dall'altra considerato davvero troppo eccentrico.

Certo lui non è cambiato di una virgola e mai lo farà, come possono testimoniare quei tifosi che pochi mesi dopo il suo arrivo in Inghilterra lo hanno visto percorrere tutto il campo per abbracciare Bamford, autore di uno splendido gol al volo...in allenamento.

Patrick Bamford's volley was so sweet he got a hug from Marcelo Bielsa. pic.twitter.com/wCJHW5nIKY — ESPN FC (@ESPNFC) November 23, 2018

Perché il Loco Bielsa è così, prendere o lasciare.