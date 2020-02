SPAL, Di Biagio: "Non ho tempo, devo conquistare tutti subito..."

Il nuovo allenatore della SPAL Luigi Di Biagio, subentrato all'esonerato Leonardo Semplici, ha parlato così durante la conferenza stampa di presentazione:

Per incidere ci vorrà molto tempo, ma io non ce l'ho, perciò devo conquistare tutti e subito. Ben venga questa partita contro il Lecce, dimostreremo subito di essere ancora vivi. Posso raccontare tutto quel che voglio ma servono punti. Dobbiamo salvarci e il campionato non aspetta. Tra le squadre coinvolte nella lotta per la salvezza, la SPAL mi è sembrata la più forte da fuori e l’ho detto ai giocatori perché ci credo. Non sarà facile ma non è impossibile, non ho paura e sono convinto che basti poco per far cambiare la prospettiva alla squadra