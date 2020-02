La terza competizione UEFA partirà ufficialmente nella stagione 2021/2022 con 32 club a partecipare alla fase a gironi.

di Daniele Minuti - 12/02/2020 14:19 | aggiornato 12/02/2020 14:24

La stagione calcistica in corso sarà l'ultima in cui in Serie A (e negli altri campionati) si parlerà solamente di due competizioni europee: dalla stagione 2021/2022 infatti la UEFA introdurrà il terzo torneo oltre alla Champions League e all'Europa League, chiamato Europa Conference League.

Dall'anno prossimo quindi saranno chiari i criteri che permetteranno alle squadre che partecipano ai campionati delle 34 federazioni rappresentate in questo nuovo torneo di qualificarsi per l'edizione inaugurale.

L'UEFA sta lavorando per delineare al meglio le caratteristiche dell'Europa Conference League e oggi sono arrivati i dettagli su quali posizioni di classifica permetteranno ai club di partecipare a quella che in fase di creazione era chiamata solamente "Europa League 2".

La UEFA comincia a organizzare la terza competizione europea

Serie A: sarà la sesta classificata a qualificarsi per l'Europa Conference League

È stata la stessa Federcalcio continentale a pubblicare la lista per l'accesso a tutte le competizioni europee del triennio 2021/2024 in cui i tornei saranno 3 e per quanto riguarda il campionato italiano, l'accesso andrà alla sesta classificata in Serie A.

L'Europa Conference League non sostituirà l'Europa League ma andrà solamente a ridurne il numero di squadre (con la vincitrice del nuovo trofeo che sarà automaticamente qualificata all'edizione successiva dell'EL). La formula? Semplice: 32 squadre partecipanti in gironi da 4 e con la fase a eliminazione diretta che parte dagli ottavi di finale, proprio come la Champions.

Al termine del prossimo campionato quindi ci saranno 4 qualificate per la competizione più importante, due per l'Europa League (quinta classificata e vincitrice della Coppa Italia) mentre la sesta giocherà nell'edizione inaugurale del nuovo torneo. Tutto in attesa di capire se, nel caso la vincitrice dalla Coppa Italia sia una delle prime quattro in campionato, la qualificazione sarà data alla settima classificata o all'altra finalista.