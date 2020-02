Roma, la presentazione di Perez, Ibanez e Villar

I tre nuovi acquisti giallorossi davanti ai microfoni nella sala stampa di Trigoria.

di Redazione Fox Sports - 12/02/2020 19:34 | aggiornato 12/02/2020 19:39

La Roma presenta i suoi tre colpi del calciomercato invernale, Carles Perez, Roger Ibanez e Gonzalo Villar. I tre giocatori hanno raccontato i motivi che li hanno portati a scegliere la maglia giallorossa e le loro sensazioni in vista del prossimo futuro.

Il primo acquisto del calciomercato di gennaio a parlare è l'ex Barcellona Carles Perez:

Se ho deciso di venire a Roma è perché voglio crescere e voglio diventare importante qui. Il Barcellona è il passato, ho firmato un contratto di quattro anni e mezzo. Voglio crescere qui. La Roma è un passo in avanti della mia carriera. È una sfida importante. Quando si cambia squadra non si può pretendere di essere subito titolari. Voglio dimostrare di poterlo fare.

Per Roger Ibanez, invece, la prossima partita è quella che lo metterà di fronte al suo passato. E lui scalpita per essere in campo:

C'è concorrenza, ne sono consapevole. Voglio però ritagliarmi il mio spazio. Lavoreremo per conquistare dei titoli. Subito l'Atalanta? La conosco bene, perché sono stato lì un anno. Sappiamo che sarà uno scontro diretto difficile e ci stiamo preparando al meglio.

Dei tre quello che, almeno sulla carta e complice la squalifica di Cristante, potrebbe avere più chance di giocare a Bergamo è il centrocampista Villar che però non sembra particolarmente preoccupato: