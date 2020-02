Il direttore sportivo dei giallorossi ha parlato in conferenza stampa.

di Redazione Fox Sports - 12/02/2020 16:54 | aggiornato 12/02/2020 16:59

In occasione della presentazione di Carles Perez, Gonzalo Villar e Roger Ibanez, ha parlato in conferenza stampa anche il direttore sportivo della Roma Gianluca Petrachi che si è tolto diversi sassolini dalle scarpe:

Prima della presentazione vorrei puntualizzare alcune cose false che sono state dette in questi giorni. Quando sono arrivato dissi che per la Roma questo era un anno zero, dovevo recuperare degli errori fatti negli anni passati. Con umiltà e voglia mi sono impegnato per farlo, sto portando avanti la filosofia della società. La Roma ha fatto una vera e propria rivoluzione. La Roma non compra giocatori a 70 milioni, con quei soldi ne compra 7 diversi. Per un progetto simile ho chiesto pazienza e comprensione, ma non amo le falsità che alcuni media fanno uscire. Sarò scomodo per tanti di voi, non vi rispondo e non faccio comunella con voi, ma ho la schiena dritta e vado solo avanti per la mia strada, cercando di fare il meglio per la Roma

Petrachi ha proseguito così:

Porterò avanti la mia idea di calcio e ce la metterò tutta per riuscirci. Si parlava di una grande Roma fino a 20 giorni fa, una squadra che giocava il miglior calcio d'Italia. Ora però siamo in difficoltà ed ero preparato a questo, ma non ero preparato alle falsità dette. È stato detto che sono stato bacchettato da Dzeko per la poca qualità della squadra: falso, lui fa il giocatore ed è anche un ragazzo intelligente, se deve fare qualcosa lo fa nello spogliatoio. Io convocato perché messo alla prova dall'eventuale nuova società? Inesattezza totale, ci siamo solo visti per progettare e far capire ai nuovi investitori le possibili spese. So bene che questo è un momento difficile, abbiamo perso un po' di umiltà. Questa squadra se gioca con voglia e cattiveria può mettere in difficoltà chiunque. Il gioco di Fonseca si concentra tanto sulla pressione e sul recupero della palla, serve uno sforzo di tutti. La Lazio ha fatto la peggior partita della stagione per merito nostro, dobbiamo credere molto di più in quello che facciamo. Cercherò di far capire a tutti i giocatori quanto sia importante metterci la giusta determinazione

Sui nuovi acquisti e sulla sconfitta di Reggio Emilia:

A Perez ho subito detto che non mi era piaciuto il suo atteggiamento contro il Sassuolo. Serve uscire con la maglia sudata, non basta essere bravi tecnicamente. Ho cercato di fargli capire cosa sia la Roma. Credo molto in questi tre ragazzi, possono essere il futuro della Roma. Nonostante voi vogliate già la mia testa, io questa squadra la sento mia. Mi danno fastidio le falsità, le calunnie e quando si dicono le cose inesatte. Come quella detta da Sabatini su Ibanez. Non è giusto nei confronti del giocatore dire che sia venuto a Roma perché gli abbiamo dato più soldi. Prende gli stessi soldi che avrebbe preso a Bologna, ha scelto la Roma perché è stato convinto dal progetto e da Fonseca. Per quanto riguarda Reggio Emilia, dopo un 3-0 nei primi 45 minuti mi è venuto spontaneo entrare negli spogliatoi e dire che c'era da vergognarsi. Non vedevo la stessa squadra che cinque giorni prima aveva messo sotto la Lazio. Poi è entrato il mister per parlare con tranquillità del discorso tattico. Io allora mi sono messo da parte, ascoltando la ramanzina di Fonseca alla squadra. Io sono spesso negli spogliatoi, trovo legittimo far sentire la mia voce dopo un risultato del genere. Ho detto alla squadra di vergognarsi e ho tutto il diritto di dire ciò che penso. Sono il responsabile dell'area tecnica e lo farò sempre. L'importante è che nella nostra struttura ci sia coesione

Sul mercato di gennaio e sulla prossima partita contro l'Atalanta: