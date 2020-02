L'intervento è stato subito effettuato e, fa sapere il club giallorosso con una nota, è riuscito perfettamente. Mirante inizierà domani il protocollo riabilitativo, la cui evoluzione determinerà la prognosi precisa per il rientro, che si attesta comunque tra i 20 e i 30 giorni. Un nuovo infortunio con il quale dovrà fare i conti Paulo Fonseca in questa stagione davvero incredibilmente sfortunata per la Roma nel suo rapporto con l'infermeria.

Ennesimo infortunio per la Roma , in una stagione che sembra davvero maledetta sotto il punto di vista dei problemi fisici. Stavolta a fermarsi è il secondo portiere Antonio Mirante che lunedì, durante l'allenamento, ha avvertito il riacutizzarsi di un vecchio problema al ginocchio sinistro.

