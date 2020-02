Secondo il Mundo Deportivo, l'ex tecnico del Valencia è stato già contattato da Maldini e sostituirà Pioli da giugno.

di Daniele Minuti - 12/02/2020 11:16 | aggiornato 12/02/2020 11:21

La sconfitta nel derby contro l'Inter sembra essere stato un colpo troppo duro da digerire per i tifosi del Milan, convinti ormai che la propria squadra abbia definitivamente perso il treno per tornare in Champions League nonostante alcune rivali per il quarto posto abbiano rallentato la loro corsa.

L'impressione che la posizione di Stefano Pioli sulla panchina dei rossoneri fosse temporanea era chiara sin dal suo arrivo al posto di Giampaolo ma nonostante ci sia ancora la possibilità di andare in Europa League e vincere la Coppa Italia, il tecnico sembra avere un destino già scritto.

In estate sarà ancora rivoluzione a partire dalla sua figura e se in queste ore circolano le voci sull'arrivo di Allegri o Rangnick, dalla Spagna sono sicuri sul nome del prossimo prescelto dalla dirigenza del Milan per guidare la squadra l'anno prossimo: Marcelino.

Milan, il Mundo Deportivo: "Marcelino sarà il prossimo allenatore"

Stando a quanto riportato dal Mundo Deportivo, l'accordo sarebbe stato già trovato con l'ex tecnico del Valencia che avrebbe rifiutato tutte le offerte di altri club per dire di sì a quella fatta da Paolo Maldini, protagonista della trattativa.

Marcelino è attualmente senza squadra dopo il suo addio ai Murcielagos nonostante la bella vittoria in Coppa di Spagna contro il Barcellona della scorsa stagione. Il primo contatto coi rossoneri risale a un mese e mezzo fa quando l'intesa sarebbe stata trovata per l'anno prossimo. Da qui sono arrivati i no nei confronti di squadre come l'Arsenal.

L'eventuale cambio di proprietà del Milan non scioglierebbe quello che è un accordo trovato con l'anima tecnica rossonera composta da Maldini e Boban: Marcelino quindi sembra essere diretto a Milano circa quattro anni dopo un matrimonio con l'Inter saltato a pochi metri dal traguardo. Era lui il prescelto per sostituire l'esonerato De Boer ma poi tutto sfumò per le sue richieste elevate, con la decisione dei nerazzurri che ironicamente cadde proprio su Pioli.