Dirigenza rossonera divisa sugli obiettivi estivi: Gazidis scommette sul tedesco, Maldini e Boban convinti a riportare a casa il tecnico dell'ultimo Scudetto. E spunta Sartori.

di Andrea Bracco - 12/02/2020 08:55 | aggiornato 12/02/2020 08:59

Il momento attuale non permette voli pindarici, quindi sotto a pensare a quello che sarà - si spera - un futuro più roseo. Il Milan riparte dopo la batosta del derby e prepara la sfida di lunedì prossimo, quando a San Siro arriverà il disastrato Torino di Moreno Longo. Vincere sarà fodamentale, sia a livello sportivo che mentale, ma va detto che però - anche con tre punti e la concomitanza dello scontro diretto tra Atalanta e Roma - riavvicinarsi al quarto posto sarà parecchio complicato. L'obiettivo Champions League è tramontato troppo presto anche quest'anno, a causa di una programmazione poco efficace e di alcune scelte particolarmente discutibili.

Bisogna ripartire da zero: l'estate prossima è previsto un bel repulisti generale, con molti calciatori che lasceranno il Milan e molti altri che, dopo attente valutazioni, verranno ingaggiati per dare il via a un'inevitabile rivoluzione. A livello dirigenziale, invece, non dovrebbe cambiare molto. O almeno, non nell'immediato, perché se è vero che a oggi la posizione di Paolo Maldini e Zvone Boban è abbastanza salda, è altrettanto corretto rimarcare come nel calcio le situazioni cambiano da un momento all'altro. Non si possono mai dormire sonni tranquilli, soprattutto se sei costantemente sotto osservazione come i due di cui sopra.

Questo è il Milan dalle mille anime. C'è un direttore sportivo, Frederic Massara, arrivato in estate da Roma, il cui ruolo al momento è decisamente marginale, ma c'è anche un amministratore delegato come Ivan Gazidis, importato dall'Inghilterra con il compito di aumentare l'appetibilità della società, provando a far salire i ricavi e, contestualmente, occuparsi della questione stadio. Gazidis gode di molta credibilità agli occhi di Gordon Singer, numero uno del fondo Elliott, quello che gestisce il club, e le sue imbeccate vengono prese come oro colato all'interno di una dirigenza che, spesso, è stata anche stoppata (per esempio, sul mercato) dallo stesso Gazidis.

Ralf Rangnick, tecnico tedesco che da anni lavora tra Salisburgo e Lipsia: il Milan lo avrebbe messo nel mirino per il prossimo anno, su suggerimento dell'amministratore delegato Ivan Gazidis

Milan, si delinea il futuro: Allegri o Rangnick per la panchina. E spunta Sartori...

Difficile dire se i rapporti tra le parti siano buoni o meno. Di certo, in previsione dei cambiamenti estivi, la parola dell'ad sarà decisiva. Secondo quanto ricostruito da La Gazzetta dello Sport, Gazidis avrebbe già pianificato una strategia in vista del prossimo anno, che prevede lo sbarco in Italia di Ralf Rangnick, allenatore e manager tedesco capace di lavorare con grandi risultati alla corte del colosso multinazionale Red Bull. Negli ultimi anni Rangnick si è diviso tra Salisburgo e Lipsia e, l'idea di Gazidis, sarebbe quella di affidargli il ruolo di allenatore a360 gradi, permettendogli di dire la sua sulle eventuali operazioni di mercato, sfruttando la sua grande conoscenza del calcio.

Ciò, chiaramente, significherebbe l'allontanamento di Stefano Pioli, a prescindere dai risultati che otterrà in questa stagione. Maldini e Boban, però, hanno altre idee: la prima condurrebbe a Massimiliano Allegri, individuato come l'uomo giusto per la rinascita rossonera. L'ex tecnico della Juventus ha già lavorato da quelle parti, conosce Casa Milan e Milanello, ha dimostrato di saper gestire la pressione della piazza e, soprattutto, è stato l'ultimo allenatore in ordine cronologico ad aver vinto qualcosa. Nonostante diverse offerte dall'estero, tutte respinte al mittente per motivi familiari, il livornese vorrebbe allenare in Italia.

Per questo il suo nome è nella lista del duo dirigenziale e anche, pare, del gruppo Arnault, sul quale si sprecano le speculazioni che vedrebbero il magnate del mondo della moda rilevare a breve la società. Maldini e Boban, come piano B, avrebbero suggerito anche il nome di Marcelino Garcia Toral, ex Valencia e Villarreal, che però scalda meno. C'è però un profilo che, a livello societario, metterebbe tutti d'accordo: si tratta di Giovanni Sartori, attuale direttore generale dell'Atalanta, una persona competente e affidabile, alla quale dare eventualmente in mano la gestione in loco del tutto.

Sartori lavora in un'isola felice e andrà convinto con argomenti importanti. Il Milan vorrebbe portare avanti il discorso cominciato con gli arrivi dei vari Rafael Leao, Bennacer e Theo Hernandez, ma per farlo servono competenza e lungimiranza. A Bergamo si sono registrati alcuni screzi con Gasperini, ma l'allarme è più volte rientrato. Certo è che mettere le mani su Sartori significherebbe che il tanto agognato progetto di rinascita è finalmente cominciato. Dopo aver valutato attentamente la posizione di molti elementi in rosa, si potrà finalmente pensare al futuro. Non prima, ovviamente, di aver nominato il nuovo allenatore. Allegri o Rangnick, si vedrà: di certo, la strada per la rinascita, passa soprattutto da qui.