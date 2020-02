Fischio d'inizio giovedì 13 febbraio alle 20.45

di Redazione Fox Sports - 12/02/2020 18:06 | aggiornato 12/02/2020 18:11

Milan-Juventus è la semifinale di andata di Coppa Italia in programma per giovedì 13 febbraio ore 20.45 allo stadio San Siro. La partita di ritorno è in programma per il 4 marzo. Entrambe le formazioni arrivano al match con l'obiettivo di fare bella figura: i rossoneri sono reduci dal brusco KO del derby contro l'Inter, la Juve deve cancellare subito la sconfitta contro il Verona.

Stefano Pioli dovrebbe confermare gran parte della formazione scesa in campo contro l'Inter. In porta Donnarumma, in difesa Conti dovrebbe avere una maglia da titolare.

Nell'undici della Juventus Buffon dovrebbe prendere il posto di Szczesny, in difesa la linea Cuadrado, Bonucci, De Ligt e Alex Sandro, ma anche De Sciglio e Rugani si giocano delle possibilità per una maglia da titolare. A centrocampo confermati Pjanic, Bentancur e Rabiot, con Ramsey e Bernardeschi alle spalle di Cristiano Ronaldo e Dybala.

Milan-Juventus: le probabili formazioni di Pioli e Sarri

Milan (4-4-2): Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Castillejo, Kessié, Bennacer, Calhanoglu; Ibrahimovic, Leao. All. Stefano Pioli

Juventus (4-3-1-2): Buffon; De Sciglio, Bonucci, de Ligt, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Bernardeschi; Ramsey; Cristiano Ronaldo, Dybala. All. Maurizio Sarri

Dove vedere Milan-Juventus in TV e in streaming

Milan-Juventus è in programma giovedì 13 febbraio, calcio d’inizio alle 20.45. La partita di San Siro sarà trasmessa in TV in chiaro e in esclusiva su Rai Uno (canale 1 del digitale terrestre e in HD sul canale 501). Sarà visibile in streaming sulla piattaforma digitale RaiPlay.