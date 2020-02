L'argentino, che era prossimo al rientro, è finito nuovamente ko per una distorsione del ginocchio con interessamento del collaterale.

di Redazione Fox Sports - 12/02/2020 18:18 | aggiornato 12/02/2020 18:26

Proprio quando era ormai guarito e stava per tornare nell'elenco dei convocati, Lucas Biglia è costretto a fermarsi nuovamente. Come riportato da Sky Sport, il centrocampista del Milan ha rimediato una distorsione del ginocchio destro con interessamento del collaterale mediale. Una stagione, questa in corso, che per l'argentino si conferma maledetta.

L'ex Lazio aveva infatti smaltito un problema al bicipite femorale che lo stava tenendo fermo da inizio gennaio e fremeva per tornare a correre sul prato verde.

Ora questo nuovo guaio che lo terrà ai box per almeno due settimane e lo costringerà quindi a saltare la semifinale d'andata di Coppa Italia contro la Juventus in programma domani sera a San Siro. In questa stagione il classe 1986 ha collezionato appena 7 presenze e 1 assist. Dovrà aspettare ancora un po' per incrementare questo bottino.