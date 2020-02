L'ex centrocampista bianconero si racconta su DAZN: "Da giovane ho fatto tante cavolate, ora il campo mi manca. Dybala è un fuoriclasse".

di Daniele Minuti - 12/02/2020 18:41 | aggiornato 12/02/2020 18:45

Sono passati poco più di quattro mesi dall'annuncio ufficiale del suo ritiro dal calcio e a Claudio Marchisio manca già il campo, lasciato il 3 ottobre del 2019 per via dei tanti infortuni che non gli hanno permesso di trovare la necessaria stabilità fisica.

Contrariamente a quello che credevano in molti qualche anno fa, l'ultima maglia indossata dal Principino non è stata quella della Juventus ma quella dello Zenit San Pietroburgo anche se con i russi ha accumulato solamente 9 presenze in una stagione prima di rescindere il suo contratto e appendere gli scarpini al chiodo in autunno.

Non è ancora chiaro quale sia il futuro di Marchisio che però difficilmente riuscirà a star lontano dal mondo del calcio, magari nel ruolo di dirigente o in quello di allenatore. In ogni caso l'ex numero 8 bianconero ha tanto da dare, come spiegato bene in un'intervista rilasciata a DAZN.

Claudio Marchisio si racconta ai microfoni di DAZN

Intervistato da Diletta Leotta, Marchisio ha parlato della decisione di ritirarsi definitivamente dopo i tanti problemi fisici avuti nell'ultimo stralcio della sua carriera. E delle prospettive che lo aspettano in futuro.

Ho deciso di ritirarmi mentre mi riprendevo dall'ultimo problema al menisco e sono stato più con la famiglia, sto ancora cercando di capire quello che sarà il mio futuro, per ora ho una società che segue gli atleti per cercare di togliere qualche peso fuori dall'attività agonistica. Se mi vedo alla Juventus? Sì ma non so se succederà. So che il campo mi manca ma non so se farò l'allenatore, ci sono momenti in cui sei certo di saperlo fare ma è difficile.

La carriera dell'ex giocatore della Nazionale è stata comunque ricca di soddisfazioni, con 7 campionati consecutivi vinti in bianconero da grande protagonista della rinascita con Conte in panchina.