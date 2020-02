Alla vigilia della semifinale d'andata di Coppa Italia contro la Juventus, ha parlato così a Sky Sport il direttore dell'area tecnica del Milan, Paolo Maldini:

La Coppa Italia è uno dei due obiettivi stagionali che dà diretto accesso all'Europa, poi giochiamo contro una grande squadra che ha dominato negli ultimi anni in Italia. Lo stadio sarà pieno, i tifosi ci sono sempre stati vicini. Siamo una squadra giovane e i momenti di difficoltà ci possono stare. Nel derby abbiamo fatto un primo tempo fantastico, il migliore degli ultimi cinque anni secondo me. Ci sono però delle mancanze, lo sappiamo e ci stiamo lavorando per migliorare ed eliminare determinati errori per evitare di perdere partite che non meriteremmo di perdere. Chi è stato calciatore sa benissimo quali siano i momenti di difficoltà quando la partita cambia. In quei momenti ti aggrappi ai giocatori di maggiore esperienza e in questo, da noi, calciatori come Ibrahimovic e Kjaer hanno dato un po' di sicurezza. Forse però è ancora troppo poco per far crescere velocemente i nostri ragazzi