Per l'inglese nessuno dei due e il migliore è il suo compagno di squadra Jordan Henderson, il capitano del Liverpool.

di Redazione Fox Sports - 12/02/2020 09:31 | aggiornato 12/02/2020 09:36

Preferite Cristiano Ronaldo o Lionel Messi? Se aprissimo adesso un sondaggio, probabilmente il risultato che ne verrebbe fuori sarebbe un qualcosa di molto vicino al 50 e 50. I due fenomeni che hanno segnato l'ultimo decennio hanno sempre diviso i tifosi tra "ronaldisti" e "messiani" in parti pressoché uguali, così come nella lotta per il Pallone d'Oro si sono divisi quasi equamente gli ultimi riconoscimenti, con la Pulce in vantaggio 6 a 5 negli ultimi 12 anni del trofeo.

Ma se questa domanda viene posta a Trent Alexander-Arnold, la risposta che ne esce fuori è decisamente particolare e sorprendente. Quando gli è stato chiesto con chi preferirebbe giocare tra Cristiano Ronaldo e Messi, infatti, il terzino del Liverpool non ci ha pensato su due volte: "Hendo". Il riferimento, è al suo capitano nel Liverpool, Jordan Henderson.

Cristiano Ronaldo o Messi? Alexander-Arnold sceglie Henderson

Altro che la Pulce o CR7, insomma, lo spirito di appartenenza dei Reds fa guardare ben oltre i Palloni d'Oro. Soprattutto per chi, come Alexander-Arnold, ha fatto tutta la trafila nelle giovanili del Liverpool fino ad arrivare in prima squadra. Una preferenza tra i due la esprime però successivamente:

L’avversario più duro? Lionel Messi.

Nessuna menzione per Cristiano Ronaldo, nemmeno quando gli viene chiesto chi sia stato il suo idolo: