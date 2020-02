L'esterno bosniaco dovrebbe restare ai box per circa un mese.

di Redazione Fox Sports - 12/02/2020 12:52 | aggiornato 12/02/2020 12:59

Brutte notizie per la Lazio. Nell'attesissimo big match contro l'Inter, il tecnico dei biancocelesti Simone Inzaghi non avrà a disposizione il suo capitano Senad Lulic. L'esterno bosniaco, out nella vittoriosa trasferta di Parma, deve infatti operarsi alla malandata caviglia sinistra e sarà costretto a restare ai box per circa un mese.

Si tratta di un problema che il 34enne si trascina da mesi e che ha cercato di risolvere di recente seguendo un programma differenziato, saltando diverse sedute di allenamento e utilizzando spesso le stampelle per far riposare il più possibile la caviglia.

Tutto questo però non è servito e così lo staff medico della Lazio ha optato per l'intervento in un momento in cui sulla fascia sinistra Inzaghi può contare, oltre che su Jony, anche sul rientrante Jordan Lukaku. Contro i nerazzurri domenica sera giocherà dal 1' lo spagnolo, che proprio nella gara d'andata collezionò la sua prima partita da titolare in maglia biancoceleste. Fu protagonista in negativo facendosi sovrastare da D'Ambrosio in occasione dell'unico gol del match: un girone dopo avrà la possibilità di rifarsi.