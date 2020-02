Lo spagnolo decide la semifinale d'andata di Coppa Italia. Il ritorno il 5 marzo.

Sbadigli e poi rimpianti. Se ne va così la semifinale d'andata di Coppa Italia per l'Inter, festeggia il Napoli. Arrivato a San Siro per uscirne senza rompersi le ossa, rinsavito da una vittoria dal dolce sapore dell'ossigeno. Finisce 0-1 a Milano, il primo round va ai partenopei. E soprattutto a Gennaro Gattuso. L'ha preparata con cura Ringhio, uomo di coppa, minuzioso stratega anti-Conte. L'ex tecnico del Milan è sempre arrivato almeno in semifinale del torneo nelle ultime tre stagioni, non è un caso. Due alla guida dei rossoneri, appunto, poi quest'anno alle pendici del Vesuvio. Cambia il clima, o' sole e 'o mare, ma la musica è la stessa: punto primo, non prenderle.

Come nelle quattro sfide contro la Lazio (incontrata due anni di seguito, ndr), Rino gioca in contropiede. Difesa a chiusura ermetica, ripartenze veloci sugli esterni, assoli dei singoli. Quindi l'Inter nel primo tempo soffre, non trova la chiave. Lautaro e Lukaku si sbattono senza troppo successo, e la chance più importante della prima frazione capita sul piede di Zielinski - e poi sulla mano di de Vrij -, salva Padelli. Rapido check del Var (dopo la respinta del portiere, il pallone sbatte sulla mano incolpevole dell'olandese) e tutti negli spogliatoi. Tempo scaduto.

Inter-Napoli, vince Gattuso

La ripresa ha un altro sound, suona nerazzurro. Gattuso lo sente e ha timore, ma anche fiducia, predica calma. Si accende Lukaku di testa, para Ospina. Sembra il preludio di un assalto, l'antipasto al gol dell'Inter. Che però si scopre troppo e libera il Napoli, è il 57': il contropiede azzurro si traduce in un'azione prolungata, dai tratti eterni, la difesa torna in posizione in tempo record. È finita? Non per Fabian Ruiz. Uno-due con Di Lorenzo e sinistro all'incrocio dai 18 metri, Padelli non può nulla, 0-1.

Conte ha scherzato, è tempo di sfoderare l'artiglieria pesante. Fuori Sensi e Moses, dentro Eriksen e Sanchez. Il danese ravviva la manovra e sfiora l'incrocio da fuori a 18' dalla fine, non basta. L'Inter passa da un solista all'altro, ognuno ha la sua chance. Come quella che si crea dal nulla Lautaro al 75': numero, discesa in area e palla scaricata all'indietro. Gli azzurri si salvano dopo una carambola, sarebbe stato autogol. Sarebbe stato l'1-1, che invece non arriva nonostante il dominio finale e le proteste di D'Ambrosio, atterrato in area legalmente secondo il Var. Il Napoli ha fatto quadrato e ha resistito, crede nella Coppa Italia come salvagente della stagione. Il 5 marzo al San Paolo è già programmata la rivincita, Conte vs Gattuso: questa sera ha vinto Ringhio.