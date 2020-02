Cade l'Inter a San Siro. Un tonfo rumoroso, nonostante il risultato risicato. Al Napoli basta lo 0-1 per mettere la testa avanti nella semifinale d'andata di Coppa Italia, basta Fabian Ruiz. Difesa a oltranza e contropiede, così Gattuso ha ingabbiato Antonio Conte. Tradito dalla poca brillantezza dei suoi. Il tecnico dell'Inter - senza voce - ha commentato la sfida ai microfoni di Rai 1:

Il Napoli è venuto a San Siro a fare una partita molto difensiva. Stavano con tutti gli effettivi sotto la linea di metà campo. Mertens marcava Brozovic, hanno chiuso tutti gli spazi e quando è così bisogna essere più bravi a far girare velocemente il pallone e trovare gli 1 contro 1 sugli esterni per creare superiorità. Complimenti al Napoli, giocare in difesa ha portato i suoi frutti visto che alla fine ha vinto la partita. Resta comunque una squadra di grande qualità, lo dimostra il gol di Fabian Ruiz.

Il derby pazzo di domenica scorsa ha pesato? Conte risponde così:



Il derby ha portato via tantissime energie nervose. Oggi però ho effettuato 5 cambi rispetto al Milan, c'era linfa nuova. Stiamo parlando del Napoli, una squadra che ha battuto Lazio, Juve e Liverpool. Ha valori importanti, non conta la posizione che hanno in classifica. Per me hanno la seconda la rosa più importante del campionato dopo quella della Juventus. Comunque penso che avremmo meritato il pareggio L'arbitro? Non ne parlo, non mi interessa.