Le parole dei protagonisti in occasione della presentazione della nuova Ferrari SF1000.

di Redazione Fox Sports - 12/02/2020 08:59 | aggiornato 12/02/2020 10:04

A margine della presentazione della nuova Ferrari SF1000, andata in scena al Teatro Valli di Reggio Emilia, ha parlato così A Sky Sport Sebastian Vettel:

La mia sesta Ferrari? È un traguardo incredibile, ci sono tante ore di lavoro dietro. Noi ovviamente l'avevamo già vista e confrontata con la precedente, ora non vedo l'ora di guidarla. E mi sembra anche più rossa dello scorso anno. Mi sento un po' anche italiano. Per il cibo ad esempio, ma amo la gente e la cultura. Ma soprattutto ho una grande passione per la Ferrari, che è una grande parte della storia italiana. Impossibile fare previsioni, ci sono state tante ore di lavoro e lo sento quando guido tutto questo. Garantisco grande impegno, come c'è l'impegno di chi lavora per la Ferrari. C'è stato e c'è un grande impegno di tutti a Maranello. Per il resto, bisogna aspettare. Sono sempre positivo, voglio guidare la macchina e iniziare la stagione. Poi penso che avremo tempo e modo di decidere. Le prime gare che ci diranno di più, i test sono sicuramente importanti per trovare un setup che funzioni a Barcellona e anche su altri circuiti. Come sempre, penso che le prime gare ci diranno molto

Così invece l'altro pilota Charles Leclerc:

Ho lavorato tanto sulla parte fisica, allenandomi in montagna. Per il resto l'approccio non cambia, tanto lavoro con il team per essere un pilota migliore quest'anno e non commettere errori. Rispetto a un anno fa oggi l'approccio è diverso perché conosco la squadra e la vettura, anche se questa è uno sviluppo della monoposto 2019. L'anno scorso dovevo imparare tutte le procedure, ora conosco di più la macchina. Sono fiducioso per la prossima stagione, non vedo l'ora di iniziare e spero di fare. Sicuramente la squadra si aspetta di più da me rispetto al primo anno. Questa è la mia seconda stagione, si aspetteranno di più. Ho firmato con Ferrari, per me è il sogno, le aspettative sono alte. Sono stato ancora più sorpreso dalla professionalità, dai dettagli. Lavorando tutti insieme i risultati arriveranno. Il rinnovo fino al 2024 mi dà fiducia, è importante. Come lo è lavorare in un progetto a lungo termine con tutto il team. Penso che ci aiuterà da tutte e due le parti. Ho spinto tantissimo nella pausa invernale per essere in forma. L'obiettivo di quest'anno è lavorare il meglio possibile. Non mi pongo obiettivi perché non mi piace, ma se lavoriamo così i risultati arriveranno da soli. Io mi sono concentrato come mai prima su preparazione fisica, mentale e dietetica, mi sento il più pronto possibile. Ogni volta vedere la SF1000 è emozionante, soprattutto se penso a tutto il lavoro fatto dai tecnici di Maranello per realizzarla. Ora non vedo l'ora di entrarci dentro, accendere il motore e partire in pista

Formula 1, le parole del presidente della Ferrari John Elkann e del team principal Mattia Binotto

Non potevano mancare le parole del presidente della Ferrari, John Elkann:

Si tratta della prima presentazione fatta lontano da casa e siamo tutti orgogliosi di farla qui a Reggio Emilia, in un luogo simbolico per il Paese. Siamo felici di rappresentare l'Italia nel mondo. La SF1000, i 70 anni di storia della F1 in cui noi siamo sempre stati presenti con tantissimi successi. Ma la fame per la vittoria non viene meno e c'è ancora oggi, negli uomini della Gestione sportiva come nei ragazzi dell'Accademy. In tutti c'è la passione per raggiungere traguardi sempre più alti. C'è un continuo senso di forza e di stimolo per fare di più. Grazie a tutti, da chi lavora alla galleria del vento fino alla squadra pista. E molto si gioca anche fuori dalla pista e la Ferrari ha dato il meglio di sé quando ha dimostrato di essere coesa in tutti i reparti. La bandiera dell'Italia e quella dell'essere Ferrari insieme per dimostrare questa coesione

Ha parlato anche il team principal Mattia Binotto: