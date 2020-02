Il nuovo attaccante viola sarà pronto per aprile, sta ancora recuperando dall'infortunio.

di Redazione Fox Sports - 12/02/2020 19:55 | aggiornato 12/02/2020 20:00

Christian Kouame, nel corso della conferenza stampa di presentazione come nuovo giocatore della Fiorentina, ha manifestato tutto la sua sorpresa una volta saputo dell'interesse del club viola in questa sessione di calciomercato, nonostante fosse ai box per l'infortunio:

La Fiorentina è una buona squadra, non pensavo ad un trasferimento a gennaio visto che sono infortunato. Sono molto contento.

Kouame è cresciuto in Toscana dopo essere arrivato in Italia dalla Costa d'Avorio e ha rivelato di aver seguito con simpatia la Fiorentina a quei tempi:

Da ragazzino mi piaceva veder giocare la Fiorentina. Il numero di maglia? Io volevo l'11 ma ho visto che era occupato e che era libero il 9. È un numero scelto anche per motivi religiosi. Il mio idolo? Era Drogba.

Fiorentina, Kouame si presenta e con tanta ambizione

Poi ha iniziato a parlare degli obiettivi:

Ora devo pensare a curarmi e tornare al 100%. Rientrerò solo quando starò bene. Il mio sogno è arrivare il più in alto possibile, in cinque anni sono arrivato in Serie A, ora sogno di giocare la Champions League e la Coppa del Mondo con il mio paese. Sogno di vincere qualcosa con il club e la nazionale

In conferenza c'era anche il ds Daniele Pradè, che a proposito del colpo di calciomercato ha dichiarato: