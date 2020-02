In collaborazione con FIFPro, la federazione internazionale dei calciatori professionisti, il massimo organo calcistico a livello mondiale ha istituito un fondo per combattere contro una piaga sempre più diffusa.

La FIFA, massimo organo calcistico a livello mondiale, ha raggiunto un accordo con la FIFPro - la federazione internazionale dei calciatori professionisti - per istituire un fondo destinato a garantire ai protagonisti dello sport più diffuso al mondo la riscossione degli stipendi non pagati. Per questo scopo sono stati stanziati 16 milioni di dollari che saranno raccolti entro i prossimi tre anni: 5 arriveranno dalla protezione retroattiva sui salari dal 2015 al 2020, 3 in quest'anno e 4 sia nel 2021 che nel 2022.

Com'è possibile leggere nella nota diffusa proprio dalla FIFA sul suo sito ufficiale, il FIFA Fund for Football Players (FIFA FFP) è la risposta ai recenti e sempre più numerosi rapporti che negli ultimi anni testimoniavano la proliferazione di casi in cui gli stipendi non vengono corrisposti a calciatori di tutto il mondo, con protagonisti nella grande maggioranza dei casi a società appena nate che subentrano a club indebitati con lo scopo primario di non pagare i debiti della precedente gestione, in cui i salari dei giocatori hanno spesso un peso rilevante.

Si tratterà di una sorta di rete di sicurezza, che pur non potendo coprire interamente gli stipendi non retribuiti fornirà un aiuto immediato ai calciatori vittime di queste speculazioni, su cui inoltre FIFA e FIFPro vigileranno grazie a una nuova commissione appena costituita. Operativo dall'inizio della prossima stagione, datato 1° luglio 2020, il FIFA Fund for Football Players vigilerà dunque sui diritti dei giocatori e si occuperà di prevenire la diffusione di questa pratica scorretta.

Il presidente della FIFPro Philippe Piat, dal 1969 presidente dell'associazione calciatori professionisti francese.

FIFA & FIFPro unite nella battaglia contro i mancati pagamenti dei calciatori

Sulla nota diffusa dalla FIFA vengono riportare anche le parole soddisfatte del presidente Gianni Infantino, che definisce la battaglia contro gli stipendi non pagati tanto doverosa quanto fondamentale.

I calciatori sono i veri protagonisti dello sport che rappresentiamo, e questo accordo mostra l'impegno con cui intendiamo onorare il nostro ruolo come organo di governo del calcio. Siamo qui anche per aiutare chi ha bisogno, soprattutto i calciatori che si trovano a vivere una situazione difficile.

Dello stesso avviso anche il presidente di FIFPro Philippe Piat, che da una vita - è presidente dell'associazione calciatori francesi addirittura dal 1969 - si batte per vedere riconosciuti i diritti dei giocatori.