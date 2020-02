Nell'andata delle semifinali il Napoli si impone 1-0 a San Siro grazie a un gol dello spagnolo, che consegna ai suoi una vittoria strappata con i denti ma più che meritata: l'Inter è sterile e quasi mai pericolosa.

di Simone Cola - 12/02/2020 22:58 | aggiornato 12/02/2020 23:03

Quello di Gattuso, ormai possiamo dirlo, è un Napoli capace di tutto e del suo contrario: di battere la Juventus, cadere clamorosamente in casa con il Lecce e poi di andare a vincere a San Siro contro l'Inter nella semifinale di Coppa Italia grazie a una gara attenta e praticamente perfetta in fase difensiva. I nerazzurri patiscono la mancanza di idee di un centrocampo non in giornata, a cui non riescono a ovviare con la grinta e la fisicità che sono i marchi caratteristici della squadra di Conte ma che non possono sempre bastare. Fabian Ruiz, con una splendida conclusione che in qualche modo ne segna la rinascita dopo un periodo opaco, consegna ai suoi una vittoria più che meritata, che regala nuove convinzioni e apre nuove prospettive anche in campionato.

Vista l'importanza della posta in palio entrambe le squadre scendono in campo con i migliori effettivi: tra i padroni di casa manca ancora Handanovic che però siede in panchina, negli ospiti fuori Koulibaly e Insigne non al meglio. L'Inter parte bene ma dura poco, imbrigliata da un Napoli ben disposto in campo e capace di chiudere tutti gli spazi. Così la prima frazione di gioco regala poche emozioni e quasi tutte, inaspettatamente, sono degli azzurri: all'11esimo Mertens calcia alto, poi tocca a Elmas mettere in difficoltà Padelli con una conclusione a metà tra un tiro e un cross. Il portiere nerazzurro riscatta le indecisioni mostrate nel derby e in questi primi 45 minuti con uno splendido intervento in pieno recupero che nega il gol a Zielinski: il pallone, deviato, finisce sulla mano di De Vrij ma il tocco è involontario e l'arbitro Calvarese fa continuare.

Nella ripresa l'Inter cerca di accelerare la manovra, provando a innescare le punte che sembrano troppo isolate: la tattica sembra funzionare, ma proprio nel momento di maggiore pressione i nerazzurri si scoprono fatalmente e vengono beffati da uno splendido sinistro al giro di Fabian Ruiz, che chiude un triangolo con Di Lorenzo e supera l'incolpevole Padelli. Conte prova a cambiare le carte in tavola inserendo Eriksen al posto di uno spento Sensi, ma il danese è ben controllato dal centrocampo partenopeo e si fa vedere soltanto con una conclusione dal limite dell'area che comunque sfiora l'incrocio e un'altra nel finale che però viene deviata in corner dalla difesa.

José Callejon abbraccia il connazionale e compagno di squadra Fabian Ruiz, autore del gol che vale la vittoria del Napoli a San Siro nell'andata della semifinale di Coppa Italia.

Coppa Italia, le pagelle di Inter-Napoli

La pressione dell'Inter è tanto costante quanto infruttuosa, il Napoli si difende a pieno organico e non concede spazi né possibilità a una squadra, quella di Conte, confusionaria e a corto di idee. Nel finale l'unico squillo degno di nota di Lukaku, che riesce a servire l'accorrente D'Ambrosio in area di rigore con un colpo di testa: Ospina però è bravo e coraggioso nell'uscita e nega il gol ai nerazzurri, consegnando di fatto la vittoria ai suoi.

INTER (3-5-2): Padelli 6,5; Skriniar 6 (D'Ambrosio 6), De Vrij 5,5, Bastoni 5,5; Moses 5,5 (74' Sanchez 5,5), Barella 6, Brozovic 5,5, Sensi 5 (66' Eriksen 6), Biraghi 5,5; Lukaku 5, Lautaro Martinez 6. A disp.: Handanovic, Stankovic, Berni, Godin, Ranocchia, Vecino, Candreva, Young, Borja Valero. All.: Conte 5.

NAPOLI (4-3-3): Ospina 6,5; Di Lorenzo 6, Manolas 6, Maksimovic 6,5, Mario Rui 5,5; Fabian Ruiz 7, Demme 7, Zielinski 6 (82' Allan 6); Callejon 6 (78' Politano 6), Mertens 6,5 (73' Milik 6), Elmas 5,5. A disp: Meret, Karnezis, Koulibaly, Luperto, Allan, Lobotka, Lozano, Insigne, Llorente. All.: Gattuso 7.

I migliori

Fabian Ruiz 7

Protagonista di una prima parte di stagione giocata in modo decisamente anonimo, lo spagnolo torna in una notte il talento capace di stregare le big di mezza Europa. Ordinato nella costruzione della manovra, non manca di dare il suo contributo in fase difensiva e con una splendida iniziativa segna il gol che spacca la partita e premia il Napoli. Una prestazione da cui ripartire per un finale di stagione che sia a lui che alla squadra potrà riservare diverse soddisfazioni.

Demme 7

Stilisticamente non sarà tra i giocatori più dotati in circolazione, ma ha grinta da vendere e riesce costantemente a farsi trovare al posto giusto nel momento giusto, ideale vertice basso del centrocampo allestito da Gattuso. La sua presenza impedisce ai centrocampisti nerazzurri di avanzare in modo pericoloso e lascia senza rifornimenti Lukaku e Lautaro.

I peggiori

Lukaku 5

Da uno come lui ci si può e ci si deve aspettare di più. Il suo noto strapotere fisico viene frenato dal bel lavoro della coppia formata da Manolas e Maksimovic, e a differenza di altre partite non riesce a trovare spazi neanche lontano dall'area di rigore né a dialogare al meglio con Lautaro, che come lui manca di rifornimenti ma riesce in qualche modo a farsi vedere di più.

Sensi 5

Conte deve sperare che Eriksen si inserisca al meglio, perché è innegabile constatare che con l'ingresso del danese al posto di Sensi l'Inter sembra comunque migliorare in fase di costruzione della manovra. L'ex Sassuolo ha qualità indiscutibili ma sembra ancora lontano dalle prestazioni che avevano contraddistinto i suoi primi mesi in nerazzurro e dovrà lavorare duramente per tornare ai livelli che aveva lasciato intravedere.