Dopo aver lasciato il calcio giocato, l'ex calciatore di Roma e Milan ha deciso di spegnere i riflettori su di sé. Ora si gode la famiglia.

di Antonio Gargano - 12/02/2020 10:37 | aggiornato 12/02/2020 12:42

Nei ricordi dei tifosi del Milan e sulle pagine social più nostalgiche, circola ancora la sua famosa rovesciata dal vertice destro dell'area contro l'Anderlecht, in una trasferta belga di Champions League. È probabilmente il momento più alto della sua esperienza in rossonero, ma anche uno dei gol più belli mai realizzati nella sua carriera tra Milano, Roma e Auxerre. Philippe Mexes sembra essere sparito all'indomani di quella sera e l'ha voluto proprio lui.

Sono passati quasi 4 anni da quando il difensore francese ha appeso gli scarpini al chiodo. Rescisso con un anno d'anticipo il suo contratto con il Milan, alla fine della stagione 2015/2016, ha deciso di dire basta dopo 17 anni di professionismo tra Ligue 1 e Serie A, senza dimenticare 10 anni di Nazionale transalpina con una partecipazione ad Euro 2012 all'attivo.

In carriera, Mexes ha vinto una Coupe de France con l'Auxerre nel 2003, due volte la Coppa Italia con la Roma e due volte la Supercoppa Italiana, prima con i giallorossi poi nella sua esperienza a Milano. Con la Francia, invece, ha sollevato la Confederations Cup del 2003, saltando però tutte le massime competizioni internazionali fino all'Europeo in Polonia e Ucraina.

La nuova vita di Mexes dopo il calcio: famiglia, concerti e il suo pappagallo Pablo

La nuova vita di Philippe Mexes lontano dai riflettori

Dopo aver rescisso il suo contratto con il Milan nel 2016, Mexes ha deciso di prendersi una pausa dal mondo del calcio, provvisoria o definitiva non è ancora dato sapersi. Negli ultimi 4 anni, l'ormai ex difensore francese ha trascorso il suo tempo con la famiglia e i suoi 4 figli, senza concentrarsi su una nuova esperienza da dirigente o allenatore. Sono arrivate anche offerte faraoniche da Cina, India, Stati Uniti e Turchia: in un'intervista del 2017, però, la risposta ai rifiuti:

Ho concluso la mia esperienza con il Milan un anno prima della fine del mio contratto, non mi sentivo più all'altezza. Si trattava di una questione fisica e tecnica, non avrebbe avuto senso proseguire altrove quando non ci si sente adeguati. Certo, mi sarebbe piaciuto chiudere all'Auxerre, dove tutto è cominciato, ma non è stato possibile.

La famiglia continua ad essere alla base della nuova vita di Mexes, che sembra voler staccare dalla dimensione fittizia che impone lo sport ad alti livelli. Come Victor Valdes, anche se non per motivi legati alla salute, anche il francese ha scelto la via dell'anonimato per restituire una condizione di realtà a se stesso e a chi gli sta intorno:

Volevo far uscire la mia famiglia da una dimensione che non rappresenta la realtà. Adesso faccio il papà, aiuto i miei figli con i compiti e li porto a scuola. È quello che mi è mancato di più quando ero in attività. Prima non li vedevo mai, adesso sto rimettendo le cose a posto.

Il futuro, però, potrebbe essere nuovamente intorno ad un pallone. L'idea è quella di rimanere a contatto con i ragazzi, ma sarà solo a tempo debito che Mexes valuterà le reali opzioni da intraprendere:

Seguo ancora il calcio sul divano o con i miei figli, ma al momento non mi manca. Forse un giorno cercherò di restituire ai più giovani tutto ciò che il calcio mi ha dato. Non ho fretta, voglio prendermi il mio tempo.

Dal suo profilo Instagram emerge tutta la passione per le squadre in cui ha militato. Mexes continua a pubblicare post dedicati ai tifosi dei club in cui ha giocato, ma non mancano anche le foto delle sue nuove attività: oltre agli affetti familiari e alla festa di compleanno in casa, traspare grande entusiasmo per il suo pappagallo Pablo e per i film di fantascienza, senza dimenticare le esperienze con i delfini nei parchi acquatici e i tanti concerti degli artisti italiani.

Oggi, a poche settimane dai suoi 38 anni, il rientro nel mondo del calcio sembra un'ipotesi ancora lontana. Poco male per Mexes, che dopo quasi due decenni sui campi d'Italia e d'Europa ha scelto di spegnere i riflettori sulla sua vita, dopo aver indossato i panni del calciatore appariscente e mai banale.