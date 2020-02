L'uruguaiano arriva in sostituzione del brasiliano, che passerà in prestito all'Atletico Paranense fino a dicembre 2020.

di Redazione Fox Sports - 12/02/2020 10:09 | aggiornato 12/02/2020 10:14

Non solo i dubbi dell'Inter nel tesseramento di Emiliano Viviano, la nostra Serie A è pronta per riabbracciare anche un altro numero uno nonostante la fiinestra di calciomercato invernale sia ormai conclusa da quasi due settimane. È in arrivo un nuovo portiere per il Genoa, si tratta di Salvador Ichazo, 28 anni, di origine uruguaiana.

L'estremo difensore prenderà in organico il posto del brasiliano Jandrei, che firmerà invece per l'Atletico Paranaense e andrà lì in prestito fino a dicembre 2020. Ichazo al momento era svincolato dopo l'ultima esperienza al Torino, in cui aveva collezionato appena tre presenze in due stagioni.

Il portiere è atteso nelle prossime ore in Italia e venerdì dovrebbe sottoporsi alle visite mediche di rito, per poi firmare un contratto fino al termine del campionato, con opzione per quello successivo. Un colpo di calciomercato necessario per il Genoa, che ha rivoluzionato la sua batteria di portieri in questa sessione invernale dopo aver già perso Ionut Radu, passato al Parma.