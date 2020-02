C'è tempo fino al 23 febbraio, quando si chiuderà il calciomercato nel Paese.

Il calciomercato non dorme mai, è proprio vero. Perché se da una parte (tipo in Italia e nel resto dei principali campionati europei) si è già chiuso da quasi due settimane, in altri Paesi in giro per il mondo è ancora possibile mettere sotto contratto nuovi giocatori, anche non svincolati.

E nel caso specifico del Napoli, questo discorso ha pure una certa rilevanza. Già, perché Amin Younes potrebbe partire, destinazione Russia. Lì il calciomercato in entrata è ancora possibile e il giocatore, che non riesce a trovare spazio in Campania, starebbe realmente pensando di cambiare maglia.

Calciomercato Napoli, Younes verso la Russia

Questa almeno è la soluzione ideale un po' per tutti, Napoli compreso. Il club di De Laurentiis vorrebbe piazzare Younes, per evitare di mantenere in organico un elemento che è considerato fuori dal progetto: il classe 1993 ha giocato appena 7 gare e 148 minuti totali in stagione, peraltro tutte nella gestione Ancelotti.

Da quando è arrivato Gattuso nemmeno un minuto in campo e tanta panchina. Ecco perché il Napoli spinge per un lieto fine di questa trattativa (in Russia sono molti gli estimatori di Younes), ma c'è tempo fino al 23 febbraio. Poi il calciomercato chiuderà. O almeno, chiuderà quello in Russia.