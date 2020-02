Il Barcellona in cerca di una soluzione provvisoria dopo l'infortunio di Dembélé, ma senza investire troppo. Il vero investimento sarà in estate per l'interista.

di Redazione Fox Sports - 12/02/2020 08:57 | aggiornato 12/02/2020 09:02

Il Barcellona ha davvero analizzato il calciomercato per tentare di risolvere il rebus in attacco che si è posto nel momento in cui è rimasto vacante il posto lasciato da Dembélé, che si è unito quello precedente di Luis Suarez e ha lasciato alla squadra di Quique Setién la possibilità di scegliere solo nel calcio spagnolo per trovare una soluzione.

Consapevole che l'eventuale acquisto attuale sarebbe una semplice toppa per finire il campionato e non certo una prima scelta in condizioni normali, l'idea che prevale nelle segrete stanze catalane è quella di muoversi senza condizionare minimamente quello che sarà fatto poi nel calciomercato estivo.

Calciomercato, il Barcellona aspetta Lautaro Martinez

E in quel caso - si legge su Mundo Deportivo - ci sono molti meno dubbi, visto che il nome di Lautaro Martínez è quello scritto in rosso da mesi. Questo è il motivo per cui, considerando che l'argentino dell'Inter è un attaccante d'area di rigore, il Barça oggi sta lavorando più che altro per arrivare a un giocatore più versatile, che possa agire da prima punta ma allo stesso tempo anche da esterno offensivo.

Oltre al profilo del calciatore e al prezzo dell'operazione, insomma, nella scelta catalana influirà anche il grosso investimento già messo in preventivo per l'estate, quando serviranno 111 milioni per acquistare Lautaro Martinez. E non è finita, perché Abidal non ha nascosto di voler provare a prendere anche Neymar. Un investimento grosso adesso, di conseguenza, avrebbe davvero poco senso.