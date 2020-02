L'esterno francese è una delle sorprese della stagione e i Blues, per anticipare la concorrenza, potrebbero esercitare la recompra per 15 milioni di euro.

di Andrea Bracco - 12/02/2020 10:36 | aggiornato 12/02/2020 10:43

Gli inizi in Inghilterra, l'incontro con Roberto De Zerbi, l'esplosione definitiva a Sassuolo che lo ha trasformato in un oggetto del desiderio sul mercato. Potrebbero riassumersi così gli ultimi due anni di Jeremie Boga, esterno offensivo attualmente in forza alla compagine neroverde, nonché uno dei giocatori più impattanti della Serie A 2019/20. Sotto la mano dell'ex allenatore del Benevento, l'eclettico motorino offensivo si sta imponendo ai massimi livelli. A testimonianza di ciò, ci vengono incontro le statistiche messe insieme quest'anno, che ci parlano di 23 presenze complessive corredate da 4 assist e soprattutto 7 gol, alcuni dei quali autentici capolavori.

Quelli contro Juventus, Inter, Torino e Roma, per esempio, sono gemme di rara bellezza, che certificano come questo ragazzo di origini ivoriane sia cresciuto non solo dal punto di vista tecnico, ma anche mentale. La sue capacità balistiche sono note da tempo e, ai tempi dell'under 21 del Chelsea, Boga le aveva già ampiamente messe in mostra aiutando la squadra a vincere la Youth League, competizione riservata alle giovanili che ricalca a livello di importanza la Champions League. Poi, su intuizione del direttore Carnevali, è approdato a Sassuolo, in cambio di 3 milioni di euro, una cifra davvero risibile se consideriamo a quanto oggi il giocatore potrebbe essere rivenduto.

E il Chelsea, adesso, si mangia le mani. Secondo quanto riportato dal Mirror, quotidiano da sempre vicino alle vicende dei club londinesi, i dirigenti dei Blues avrebbero chiesto un incontro al Sassuolo nel quale fare il punto della situazione sul futuro del golden boy. All'interno di questo summit si cercherà la chiave per sbloccare la trattativa visto che, nella lista stilata da Frank Lampard, il nome di Boga da tempo fa bella mostra. Il marsigliese, che rientrerebbe nella capitale inglese dopo un paio di stagioni assolutamente positive, piace per la sua duttilità e per la capacità di spaccare le partite, impressionando per il grande apporto dato fino a oggi alla discreta stagione degli emiliani.

Quando nel luglio del 2018 Boga passò al club neroverde, il Chelsea si premurò di inserire nell'accordo la classica clausola di recompra. La cifra per la quale il giocatore potrebbe ritornare in Inghilterra si aggirerebbe intorno ai 15 milioni di euro, ovvero cinque volte tanto rispetto ai soldi investiti dal Sassuolo per sottrarlo alle contendenti. Prima di arrivare in Italia, Boga aveva già maturato un'esperienza poco felice al Granada, arrivata in rapida successione a quella di Rennes, club nel quale aveva già fatto intravedere qualche dote interessante. Oggi invece il giocatore viene considerato un profilo top.

Secondo la stampa inglese, sulle sue tracce ci sarebbero anche Napoli, Everton e Monaco, ma i Blues - proprio grazie alla clausola di riacquisto - occupano uno dei posti in prima fila in vista della volata di mercato estiva. Boga, 23 anni, sarà anche al centro dei discorsi che Marina Granovskaia porterà avanti proprio con Carnevali: l'appuntamento tra le parti è fissato per le prossime ore, sperando di chiudere il discorso una volta per tutte. Per il Sassuolo si tratterebbe comunque di una grande plusvalenza, che permetterebbe alla matricola emiliana di reinvestire soldi vitali per andare a scovare i nuovi talenti del domani. Il Chelsea, invece, riabbraccerebbe un giocatore con potenzialità pazzesche. Tutti contenti, no?