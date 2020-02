Cagliari, Pavoletti ko dopo lite con Birsa? Lui: "Non scherziamo..."

Il club e il giocatore smentiscono che la causa dell'infortunio sia una lite col compagno di squadra.

di Redazione Fox Sports - 12/02/2020 08:14 | aggiornato 12/02/2020 08:19

Nella giornata di lunedì il Cagliari ha fatto sapere che Leonardo Pavoletti si è procurato la lesione al legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro già precedentemente sottoposto ad intervento chirurgico per analoga lesione. Successivamente sono iniziate a circolare diverse notizie sulle cause dell'infortunio che non sarebbe avvenuto in campo, tanto da spingere il club sardo a prendere provvedimenti disciplinari nei confronti dell'attaccante. Una di queste indiscrezioni parlava di una scivolone avvenuto al termine di una lite col compagno di squadra Valter Birsa. Per porre fine a queste voci, il Cagliari ha pubblicato il seguente comunicato:

Nelle ultime ore stiamo assistendo ad un florilegio di ricostruzioni fantasiose che non meritano di essere minimamente commentate. Noi siamo da un lato addolorati per quanto accaduto a uno dei nostri calciatori e dall'altro concentrati sul campo. Domenica ci aspetta un'altra battaglia. Da combattere insieme a questo splendido gruppo che non smette mai di inseguire il suo sogno

Così invece Pavoletti in una story su Instagram: