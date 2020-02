Il centrocampista belga mette fine alle voci circolate sul nuovo infortunio dell'attaccante.

di Redazione Fox Sports - 12/02/2020 09:24 | aggiornato 12/02/2020 09:29

Nei giorni successivi al nuovo infortunio occorso a Leonardo Pavoletti, che si rivedrà in campo tra almeno 6 mesi per una lesione al legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro già precedentemente operato, a Cagliari si rincorrono le voci sulle cause del ko che non sarebbe arrivato in campo. C'è chi parla di una lite con Birsa e chi di uno scivolone. Per interrompere questi rumors, il centrocampista dei sardi Radja Nainggolan si è affidato a Instagram: