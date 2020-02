The Viper si ripete dopo l'attacco brutale a Edge. E da NXT vengono messe nel mirino Becky Lynch e Charlotte Flair.

di Marco Ercole - 11/02/2020 07:56 | aggiornato 11/02/2020 09:01

Dopo l'annuncio di Hollywood come sede per l'edizione numero 37 di WrestleMania arrivato nel pomeriggio, la WWE torna all'azione con una nuova puntata di Raw, che per l'occasione va in onda dal Toyota Center di Ontario, Canada.

Per questo show sono già stati annunciati due match davvero importanti: il primo è un 8-man tag team match che metterà da una parte i Viking Raiders, Samoa Joe e Kevin Owens e dall'altra Seth Rollins, Buddy Murphy e gli Authors of Pain. Il secondo è invece il rematch con in palio il titolo femminile del roster rosso tra la campionessa Becky Lynch e la sfidante (già battuta alla Royal Rumble), Asuka.

8 Facebook Twitter Pinterest WWE Royal Rumble 2020 - Asuka vs Becky Lynch (c)

Facebook Twitter Pinterest WWE Royal Rumble 2020 - Asuka vs Becky Lynch (c)

Facebook Twitter Pinterest WWE Royal Rumble 2020 - Asuka vs Becky Lynch (c)

Facebook Twitter Pinterest WWE Royal Rumble 2020 - Asuka vs Becky Lynch (c)

Facebook Twitter Pinterest WWE Royal Rumble 2020 - Asuka vs Becky Lynch (c)

Facebook Twitter Pinterest WWE Royal Rumble 2020 - Asuka vs Becky Lynch (c)

Facebook Twitter Pinterest WWE Royal Rumble 2020 - Asuka vs Becky Lynch (c)

Facebook Twitter Pinterest WWE Royal Rumble 2020 - Asuka vs Becky Lynch (c)

Chiudi 1 di 8

WWE Raw, 10 febbraio 2020

Ma ci saranno sicuramente molti altri spunti da seguire, visto che in settimana la vincitrice della Royal Rumble femminile Charlotte Flair è stata a NXT, ma senza annunciare ancora niente riguardo la sua scelta (pur essendo stata attaccata dalla campionessa di NXT Rhea Ripley e dalla sua prossima sfidante Bianca Belair).

E poi Randy Orton non ha ancora dato una spiegazione del suo attacco a Edge, potrebbe essere questa puntata la volta buona. Vi racconteremo come sempre tutto qui su FOXSports.it, nella rubrica WWE-ek Raw dove troverete WWE News e Highlights dello show.

Samoa Joe torna per aiutare Kevin Owens

Samoa Joe ritorna per unire le forze con Kevin Owens e The Viking Raiders in una rissa selvaggia con Seth Rollins, Murphy e AOP.

Becky Lynch (c) vs Asuka

Dopo la vittoria di Becky Lynch su Asuka alla Royal Rumble, The Man è pronta a finire la loro guerra una volta per tutte a Raw.

Shayna Baszler attacca Becky Lynch

In un attacco scioccante e brutale, Shayna Baszler morde Becky Lynch, la campionessa di Raw Women, nella parte posteriore del collo.

Riddick Moss volta le spalle a Mojo Rawley

Riddick Moss volta le spalle al suo tag team partner Mojo Rawley per ottenere il titolo 24/7 dopo il loro match contro The Street Profits.

Drew McIntyre colpisce MVP con la Claymore

Quando MVP esprime il suo desiderio di aiutare Drew McIntyre nella sua ricerca del titolo WWE, "The Ballin' Superstar" va incontro a una testata e un Claymore Kick nel suo The VIP Lounge.

Cedric Alexander vs Angel Garza

Un furioso Humberto Carrillo attacca Angel Garza prima del suo incontro con Cedric Alexander.

Rhea Ripley vuole una risposta da Charlotte Flair

Dopo che la campionessa femminile di NXT Rhea Ripley ha fatto un rapido lavoro contro Sarah Logan, un'attenta Charlotte Flair si domanda se Ripley possa mantenere il suo titolo contro Bianca Belair a NXT TakeOver: Portland.

Ricochet vs Bobby Lashley

Con il suo match incombente contro il campione WWE Brock Lesnar a Super ShowDown, Ricochet cerca di sopravvivere a una sfida con Bobby Lashley.

Randy Orton distrugge Matt Hardy con un Con-Chair-To

Quando Matt Hardy chiede una spiegazione per l'attacco di Randy Orton a Edge, The Viper lo colpisce con una brutale RKO e un Con-Chair-To.

Aleister Black vs Akira Tozawa

Aleister Black manda quasi in orbita Akira Tozawa con un violento Black Mass.

Becky Lynch vuole un pezzo di Shayna Baszler dopo essere stata morsa

Becky Lynch, campionessa di Raw Women, ritorna sul ring dopo essere stata sottoposta a cure mediche per essere stata brutalmente morsa da Shayna Baszler.

Kevin Owens, Samoa Joe e Viking Raiders vs Seth Rollins, Buddy Murphy e AOP

Il rientrante Samoa Joe unisce le forze con Kevin Owens e The Viking Raiders per combattere contro Seth Rollins, Murphy e AOP.