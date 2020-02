Dopo degli attimi di tensione, ci pensa lo stesso ex capitano della Roma a riportare la calma in campo.

di Redazione Fox Sports - 11/02/2020 16:59 | aggiornato 11/02/2020 17:07

La partita è la partita, anche se adesso non più sui campi di Serie A, né sugli ancora più affascinanti palcoscenici europei. Così, anche se si trattava "semplicemente" di una sfida a calciotto, Francesco Totti ha fatto come sempre di tutto per vincere, prendendo con massima serietà la gara.

Quella in questione era contro il Frosinone e, come spesso accade in questo speciale campionato, gli avversari dell'ex capitano della Roma hanno sempre "un occhio di riguardo" nei suoi confronti, talvolta utilizzando le maniere più ruvide.

Totti, gomitata a calciotto: rissa sfiorata

Ecco, ieri alla Longarina è successo proprio questo, e dopo una lunga serie di falli subiti, nel corso del secondo tempo Totti ha allargato un po' troppo il gomito nel tentativo di recuperare un pallone, colpendo il suo avversario di turno, il capitano dei ciociari. Inevitabile che sia scoppiato immediatamente un parapiglia, tra il Frosinone che si lamentava per il mancato rosso all'ex romanista e i compagni di squadra del Pupone, che invece se la sono presa per i troppi interventi duri nei suoi confronti.

A fare da paciere è stato poi lo stesso Totti, che resosi conto del piccolo taglio del suo avversario ha chiesto scusa. La sera, tra l'altro, quando è andato a cena con gli amici, l'ex numero 10 della Roma - come riportato dalla Gazzetta dello Sport - aveva anche del ghiaccio sul gomito. Il segno di una serata da partita vera, anche se "solo" di calciotto.