Lazio - Inter aprirà il rush finale per una lotta al titolo che si preannuncia appassionante. A marzo i nerazzurri fanno visita ai bianconeri, Atalanta e Roma per il quarto posto.

di Andrea Bracco - 11/02/2020 08:28 | aggiornato 11/02/2020 09:33

La Serie A 2019/20 potrebbe rivelarsi il campionato più equilibrato degli ultimi anni. Merito, in primis, delle tre squadre che stanno correndo alla massima velocità là davanti; la Juventus, ormai da mesi, comanda la classifica, ma a differenza delle stagioni scorse i bianconeri non sembrano più essere quella schiacciasassi in grado di distruggere ogni parvenza di concorrenza. La squadra di Maurizio Sarri, di recente, ha rallentato parecchio il proprio cammino: dopo essere rimasta imbattuta fino alle porte dell'inverno, la Juventus ha perso prima col Lazio e poi, dopo la ripresa, è caduta sia a Napoli che a Verona.

Era da parecchio tempo che la compagine piemontese non cadeva due volte consecutivamente in trasferta. L'Inter ha così preso coraggio e, nell'ultimo turno, ha agganciato in vetta gli storici rivali in seguito alla bella vittoria nel derby di Milano, arrivata in rimonta dopo che la truppa allenata da Antonio Conte era addirittura andata sotto di due reti. Poi c'è la Lazio, che contrariamente al recente passato ha deciso di non mollare la presa. Eccezion fatta per il pari casalingo contro l'Hellas, quella di Simone Inzaghi è una squadra che marcia a ritmi spediti e inanella un risultato utile dopo l'altro.

Anche la corsa per il quarto posto sarà decisamente appassionante. L'Atalanta pare avere qualcosina in più rispetto alla Roma, mentre difficilmente il Milan riuscirà a rifarsi sotto per entrare in Champions League. I rossoneri sono distanti ben 10 punti dalla Dea, che nello scontro diretto dell'andata ha letteralmente spazzato via Romagnoli e compagni. I mezzo, però, ci sono diverse outsider pronte a dare battaglia per l'accesso all'Europa League: dal Cagliari al Bologna, arrivando a Parma e Verona, è molto probabile che l'Italia, il prossimo anno, possa portare fuori dai propri confini qualche interessante novità. A 15 turni dal termine, però, tutto è ancora in ballo.

I giocatori della Lazio festeggiano la vittoria contro la Juventus, prima in campionato per la squadra allenata da Maurizio Sarri

Serie A, il campionato delle emozioni: Lazio - Inter apre il rush finale

La prossima giornata di Serie A ci dirà molto su quelle che saranno le prospettive per le squadre di alta classifica. Mentre la Juventus ospiterà a Torino il Brescia, compito sulla carta abbastanza facile da sbrigare, Lazio e Inter si sfideranno all'Olimpico in quello che sarà il match più importante del weekend. Di certo c'è che, molto probabilmente, i bianconeri guadagneranno punti su qualcuna delle due, ma anche che, qualora dovessero vincere i biancocelesti, lo scettro di prima contender per lo Scudetto passerebbe momentaneamente nelle mani della Lazio.

La sera prima invece saranno Atalanta e Roma ad affrontarsi in un match molto delicato per entrambe: i giallorossi arrivano da un periodo no e, qualora dovessero perdere, la squadra di Gasperini allungherebbe a 6 punti di vantaggio sulla diretta rivale, complicando i piani di Dzeko e compagni. Viceversa, un risultato positivo a Bergamo rinfrancherebbe gli animi di una Roma uscita a pezzi dalla pausa natalizia. Sempre in tema Europa, Cagliari - Napoli rappresenterà l'ultima occasione per i partenopei di rientrare, almeno potenzialmente, nel giro che conta. La sconfitta col Lecce pesa e Gattuso ha bisogno che il suo gruppo riparta subito, altrimenti la prospettiva di non giocare nessuna coppa in vista del prossimo anno diventa concreta.

Gli altri big match da qui a fine stagione: a marzo c'è Juventus - Inter

Dopo il 24esimo turno, in programma il prossimo weekend, bisognerà aspettare il primo giorno di marzo per assistere al big match per antonomasia: quella domenica sera l'Inter farà visita alla Juventus e, vista la sconfitta casalinga dell'andata, i nerazzurri dovranno per forza vincere per riequilibrare lo scontro diretto in vista della volata finale. Mentre la Lazio ospiterà Bologna, Cagliari - Roma sarà invece una partita fondamentale per tastare con mano le possibilità europee di entrambe.

Sabato 7 marzo sarà poi il turno di Atalanta - Lazio mentre, la settimana successiva, Inter e Juventus se la vedranno rispettivamente contro Parma e Lecce, nella giornata in cui spicca Milan - Roma. Andando avanti, Napoli - Roma e il derby di Torino saranno i piatti forti di sabato 4 aprile. I match apriranno il turno numero 30, che nella domenica vedrà l'Inter ospitare il Bologna e Lazio - Milan come posticipo serale.

La settimana successiva toccherà poi a Milan - Juventus, con i bianconeri che subito dopo accoglieranno a Torino l'Atalanta, probabilmente alla ricerca di punti vitali in chiave Champions League (nello stesso weekend anche Napoli - Milan e Inter - Torino). Le altre sfide da non perdere: Roma - Hellas (22 aprile), Roma - Inter e Juventus - Lazio (entrambe in programma a fine aprile), Milan - Atalanta (10 maggio) e Inter - Napoli (17 maggio). Il campionato si chiuderà nel weekend del 24 maggio con Napoli - Lazio, Juventus - Roma e Atalanta - Inter.

Serie A, il calendario dei big match in chiave Europa

Ecco cosa ci aspetta da qui a fine anno.

24esima giornata

Atalanta - Roma

Lazio - Inter

Juventus - Brescia

25esima giornata

Spal - Juventus

Genoa - Lazio

Inter - Sampdoria

26esima giornata

Lazio - Bologna

Juventus - Inter

27esima giornata

Atalanta - Lazio

Inter - Sassuolo

Bologna - Juventus

28esima giornata

Milan - Roma

Juventus - Lecce

Lazio - Fiorentina

Parma - Inter

29esima giornata

Torino - Lazio

Atalanta - Napoli

Genoa - Juventus

Inter - Brescia

30esima giornata

Napoli - Roma

Juventus - Torino

Lazio - Milan

Inter - Bologna

31esima giornata

Verona - Inter

Milan - Juventus

Lecce - Lazio

32esima giornata

Juventus - Atalanta

Napoli - Milan

Lazio - Sassuolo

Inter - Torino

33esima giornata

Spal - Inter

Sassuolo - Juventus

Udinese - Lazio

Roma - Verona

34esima giornata

Roma - Inter

Juventus - Lazio

35esima giornata

Inter - Fiorentina

Lazio - Cagliari

Udinese - Juventus

36esima giornata

Genoa - Inter

Juventus - Sampdoria

Milan - Atalanta

Verona - Lazio

37esima giornata

Lazio - Brescia

Cagliari - Juventus

Inter - Napoli

38esima giornata