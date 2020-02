Serie A, le decisioni del Giudice sportivo dopo la 23ª giornata

Cinque i giocatori squalificati in vista della 24ª giornata.

Sono state rese note le decisioni del Giudice sportivo relative alla 23esima giornata di Serie A. Sono cinque i giocatori squalificati per un turno: si tratta di Cristante della Roma, Izzo del Torino, Conti del Milan, Ekdal della Sampdoria e Nainggolan del Cagliari.

Dai giocatori squalificati alle ammende. La Fiorentina è stata sanzionata con 6mila euro poiché i suoi tifosi hanno esposto uno striscione offensivo nei confronti dell'istituzione arbitrale e intonato cori oltraggiosi. La Roma dovrà pagare 3500 euro perché son stati lanciati due bengala sul terreno di gioco dai suoi tifosi; 3mila euro all'Hellas Verona per un petardo lanciato in campo dai suoi sostenitori.

E ancora. Milik è stato ammonito e ha ricevuto un'ammenda di 2mila euro per aver simulato. Cristian Stellini, vice allenatore dell'Inter, è stato squalificato per una giornata per aver contestato platealmente una decisione arbitrale. Ammonizione con diffida, invece, per il dirigente del Parma Pietro Pizzarotti per aver assunto un atteggiamento irriguardoso e aver rivolto all'arbitro una critica sul suo operato.